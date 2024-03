Atletica, Chituru Ali spiega l’infortunio: “Avevo già sentito qualcosa”

Chituru Ali si è infortunato nel corso della finale dei 60 metri ai Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. Qualificatosi all’atto conclusivo con grande classe sulla pista di Glasgow (6.53 in semifinale), il velocista italiano è uscito discretamente dai blocchi di partenza, ma già a metà gara ha sentito tirare e ha preferito rialzarsi, tagliando il traguardo al passo (ottavo con il tempo di 8.00). Un vero peccato, perché il 24enne comasco aveva le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante.

Già al termine della semifinale l’azzurro aveva zoppicato e l’avvicinamento alla finale, poi vinta dallo statunitense Christian Coleman (6.41) davanti al connazionale Noah Lyles (6.44), non era stato dei più semplici per il nostro portacolori. L’auspicio è che l’infortunio sia di lieve entità e che non complichi la marcia di avvicinamenti ai grandi appuntamenti estivi: gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 ad agosto.

Chituru Ali ha raccontato quello che è successo ai microfoni della Rai: “Nel riscaldamento avevo già sentito qualcosa e non ho voluto rischiare. Esperienza ci sta, si torna a casa, si lavora, si aspettano gli appuntamenti estivi. Dispiaciuto più che arrabbiato, si poteva fare ancora qualcosa in più. Avevo buoni segnali, c’ho provato. Sarà per la prossima. Ora testa alla stagione outdoor“.