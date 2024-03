Atletica, Chituru Ali: “Mi sento carico e voglio fare bene. Lyles? È lui che non deve sbagliare”

Un ottimo Chituru Ali si è distinto nelle batterie dei Mondiali indoor 2024 a Glasgow (Gran Bretagna). Nella terza batteria dei 60 metri, l’atleta comasco si è imposto con il crono di 6.59, precedendo il liberiano Emmanuel Matadi (6.60) e lo spagnolo Sergio Lopez (6.68).

Un buono stacco dai blocchi e un’ottima progressione per lui, dando seguito a quanto di buono aveva fatto vedere in stagione, ricordando il suo 6.57 con cui si presenta al via di questa rassegna iridata nella sala dell’Emirates Arena. La heat, sulla carta, non avrebbe dovuto creargli troppi problemi e così è stato.

“La pista spinge e io ho la testa alle semifinali. Non ho molto da dire, ma tanto da fare“, le sue prime parole ai microfoni di RaiSport HD. Ali che ci ha pensato un po’ prima di decidere a presentarsi al via di questa competizione, ma a quanto pare la scelta fatta era quella corretta.

“Ci ho riflettuto sul venire qui o meno, ma alla fine sono contento di esserci. Mi sento carico e voglio far bene“, ha aggiunto. Una specialità in cui ci sono avversari molto forti, tra cui gli americani Noah Lyles e Christian Coleman, con quest’ultimo che ha ottenuto il best time delle batterie di 6.49. “Ci sono rivali molto forti. Ho visto Lyles? Sì, è lui che non deve sbagliare“.