A che ora parte Lisa Vittozzi oggi nell’individuale a Oslo: nuovo n. di pettorale, tv, streaming

Venerdì 1° marzo (ore 12.30) andrà in scena l’individuale femminile di Oslo, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La gara era originariamente prevista per il pomeriggio di giovedì 29 febbraio, ma è slittata di un giorno a causa della bufera che si è abbattuta sulla capitale norvegese. Inizia così a tutti gli effetti l’intenso fine settimana in terra scandinava, ad aprire le danze sarà la gara caratterizzata da 15 km sugli sci di fondo e quattro passaggi al poligono (due serie in piedi, due serie a terra), ogni errore viene punito con un minuto di penalità. Si preannuncia grande spettacolo in quello che sarà il primo evento dopo i Mondiali.

La nostra Lisa Vittozzi si presenterà da Campionessa del Mondo di specialità ed è in piena lotta per la conquista della Sfera di Cristallo, non soltanto in questo format ma anche nella generale. L’azzurra aveva avuto in dote il pettorale numero 2, ma è stato rieffettuato il sorteggio e la sappadina ha così preso il numero 27, dunque scatterà alle ore 12.43 e 30 secondi.

La nostra portacolori ha tutte le carte in regola per cercare il colpaccio e sarà chiamata a sfidare la svizzera Lena Haecki-Gross (leader della graduatoria dell’individuale) e le tedesche Vanessa Voigt e Franziska Preuss, ma soprattutto dovrà provare a ridurre il distacco dalla norvegese Ingrid Tandrevold e dalla francese Justine Braisaz nella classifica generale, dove è tallonata dall’altra transalpina Julia Simon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist dell’individuale femminile di Oslo, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Eurovision Sport; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO INDIVIDUALE FEMMINILE BIATHLON A OSLO

Venerdì 1° marzo

Ore 12.30 Individuale femminile a Oslo – Diretta tv su Eurosport 1

A CHE ORA PARTE LISA VITTOZZI NELL’INDIVIDUALE DI OSLO

Lisa Vittozzi ha avuto in dote il pettorale numero 27 e scatterà alle ore 12.43 e trenta secondi.

PROGRAMMA INDIVIDUALE FEMMINILE OSLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST INDIVIDUALE FEMMINILE OSLO

1 r HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 12:30:30 1

2 SCHNEIDER Sophia GER 1997 12:31:00

3 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 12:31:30

4 y TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 12:32:00

5 KRYVONOS Anna UKR 1997 12:32:30

6 BRORSSON Mona SWE 1990 12:33:00

7 LIEN Ida NOR 1997 12:33:30

8 BASERGA Amy SUI 2000 12:34:00

9 JAKIELA Joanna POL 1999 12:34:30

10 MINKKINEN Suvi FIN 1994 12:35:00

11 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 12:35:30

12 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 12:36:00

13 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 12:36:30

14 GANDLER Anna AUT 2001 12:37:00

15 MAGNUSSON Anna SWE 1995 12:37:30

16 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 12:38:00

17 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 12:38:30

18 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 12:39:00

19 VOIGT Vanessa GER 1997 12:39:30

20 IRWIN Deedra USA 1992 12:40:00

21 SIMON Julia FRA 1996 12:40:30

22 PASSLER Rebecca ITA 2001 12:41:00

23 JEANMONNOT Lou FRA 1998 12:41:30

24 COMOLA Samuela ITA 1998 12:42:00

25 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 12:42:30

26 TOMINGAS Tuuli EST 1995 12:43:00

27 VITTOZZI Lisa ITA 1995 12:43:30

28 BENDIKA Baiba LAT 1991 12:44:00

29 LAMPIC Anamarija SLO 1995 12:44:30

30 LIE Lotte BEL 1995 12:45:00

31 STREMOUS Alina MDA 1995 12:45:30

32 b OEBERG Elvira SWE 1999 12:46:00

33 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 12:46:30 2

34 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 12:47:00

35 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 12:47:30

36 CARRARA Michela ITA 1997 12:48:00

37 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 12:48:30

38 GROTIAN Selina GER 2004 12:49:00

39 KLEMENCIC Polona SLO 1997 12:49:30

40 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 12:50:00

41 JUPPE Anna AUT 1999 12:50:30

42 GASPARIN Aita SUI 1994 12:51:00

43 ERMITS Regina EST 1996 12:51:30

44 MAKA Anna POL 1992 12:52:00

45 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 12:52:30 3

46 REMENOVA Zuzana SVK 2000 12:53:00

47 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 12:53:30

48 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 12:54:00

49 BULINA Sanita LAT 2001 12:54:30

50 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 12:55:00

51 JISLOVA Jessica CZE 1994 12:55:30

52 KADEVA Daniela BUL 1994 12:56:00

53 MAKAROVA Aliona MDA 1994 12:56:30

54 NILSSON Stina SWE 1993 12:57:00

55 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 12:57:30

56 PETRENKO Iryna UKR 1992 12:58:00

57 KO Eunjung KOR 1996 12:58:30

58 FREED Margie USA 1997 12:59:00

59 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 12:59:30

60 KOZICA Anika CRO 1997 13:00:00

61 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 13:00:30

62 KOCERGINA Natalja LTU 1985 13:01:00

63 BOUVARD Eve BEL 1999 13:01:30

64 GASPARIN Elisa SUI 1991 13:02:00

65 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 13:02:30

66 KUELM Susan EST 1996 13:03:00

67 LEVINS Chloe USA 1998 13:03:30

68 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 13:04:00

69 CHIRKOVA Elena ROU 1994 13:04:30

70 PUFF Johanna GER 2002 13:05:00

71 TALIHAERM Johanna EST 1993 13:05:15 4

72 MEIER Lea SUI 2001 13:05:30

73 GHILENKO Alla MDA 1992 13:05:45

74 TRABUCCHI Beatrice ITA 2000 13:06:00

75 TRAUBAITE Judita LTU 2000 13:06:15

76 ZUK Kamila POL 1997 13:06:30

77 DZHIMA Yuliia UKR 1990 13:06:45

78 GERAGHTY-MOATS Tara USA 1993 13:07:00

79 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 13:07:15

80 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 13:07:30

81 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 13:07:45

82 REMENOVA Maria SVK 2000 13:08:00

83 SABULE Annija LAT 1997 13:08:15

84 STEINER Tamara AUT 1997 13:08:30

85 YEGOROVA Polina KAZ 2001 13:08:45

86 MEZDREA Andreea ROU 2001 13:09:00

87 SKOGAN Marit Ishol NOR 1998 13:09:15

88 CHOI Yoonah KOR 2002 13:09:30

89 RICHARD Jeanne FRA 2002 13:09:45