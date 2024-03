A che ora Furlani ai Mondiali di atletica indoor: programma finale al mattino, tv, streaming, elenco iscritti

Nella sessione mattutina della seconda giornata dei Mondiali indoor 2024 di atletica leggera, in corso a Glasgow (Scozia), l’attesa in casa Italia sarà tutta per Mattia Furlani, che sarà in gara nella Finale del salto in lungo.

L’azzurro, classe 2005, si presenta in vetta alle classifiche mondiali stagionali con il suo straordinario 8.34 saltato agli Assoluti di Ancona e sarà tra i favoriti per il podio. Sarà interessante capire come il giovane laziale saprà gestire la pressione di un evento così importante, presentandosi come uno degli atleti da seguire con maggior attenzione nella rassegna iridata.

I rivali da temere maggiormente saranno il greco Miltiadis Tentoglu, autore di 8.26 e con il primato personale di 68.60, senza dimenticarci del giamaicano Tajay Gayle e dello statunitense Jarrion Lawson e dell’altro giamaicano Carey McLeod. In sostanza, ci sarà un parterre decisamente di livello.

La diretta tv della gara sarà fruibile su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sessione mattutina della seconda giornata di gare dei Mondiali indoor 2024 di atletica leggera.

CALENDARIO MATTIA FURLANI MONDIALI INDOOR 2024

Sabato 2 marzo

11.00 Salto in lungo (maschile) Finale – Diretta tv su RaiSport HD.

ELENCO ISCRITTI

1 166 Radek JUŠKA CZE 8 Mar 93 8.31 o 8.03 8

2 218 Simon BATZ GER 1 Dec 02 8.18 8.18 30

3 250 Tajay GAYLE JAM 2 Aug 96 8.69 o 8.15 2

4 225 Miltiadis TENTOGLOU GRE 18 Mar 98 8.60 o 8.26 1

5 403 Jarrion LAWSON USA 6 May 94 8.58 o 8.05 13

6 240 Mattia FURLANI ITA 7 Feb 05 8.34 8.34 14

7 370 Thobias MONTLER SWE 15 Feb 96 8.38 7.99 9

8 232 Jeswin ALDRIN IND 24 Dec 01 8.42 o 7.83 21

9 150 Jianan WANG CHN 27 Aug 96 8.47 o 6

10 382 Emiliano LASA URU 25 Jan 90 8.28 o 8.00 17

11 157 Arnovis DALMERO COL 23 Sep 00 8.20 o 8.16 15

12 253 Carey MCLEOD JAM 14 Apr 98 8.40 8.20 5

13 418 William WILLIAMS USA 31 Jan 95 8.23 o 7.99 10

14 288 Andreas TRAJKOVSKI MKD 18 Mar 93 7.91 o 7.79 70

15 110 LaQuan NAIRN BAH 31 Jul 96 8.22 o 7.93 12

16 139 Bozhidar SARÂBOYUKOV BUL 6 Aug 04 8.22 o 7.87 38