Zaynab Dosso: “Sto maturando dopo tanti infortuni. A Glasgow voglio la finale”

L’Italia dell’atletica è in formissima in questa prima parte di stagione e a dare lo sprint alla nazionale azzurra ci pensa Zaynab Dosso che oggi, nella tappa del World Indoor Tour Gold a Torun, in Polonia, ha centrato un super record italiano.

Eccezionale l’azzurra sui 60 metri: 7.02, migliorando di tre centesimi il suo vecchio primato di 7.05. L’obiettivo ovviamente ora è quello di scendere sotto il muro dei 7” vista la progressione.

Le sue parole ai microfoni della FIDAL: “Ho l’adrenalina a mille! Super felice perché sto raccogliendo il frutto di anni di lavoro, ma finora non ero riuscita a esprimere del tutto le mie potenzialità a causa di qualche infortunio e adesso ho trovato costanza, mi sono risollevata. E sono contenta per la maturità che ho raggiunto, a livello mentale, in una sfida costante con me stessa. Quest’anno, per cercare di migliorarmi, sto sperimentando qualcosa di nuovo: oggi ho voluto partire ‘a bomba’, al massimo, per mantenere il più possibile la velocità. È andata bene nonostante l’imprevisto di un problema a una scarpa nell’ultima partenza prima di entrare in pista, ma sono riuscita in qualche modo a sistemarla, senza farmi condizionare”.

E ancora: “Sapevo che questi risultati erano nelle mie corde, con la prima allenatrice Loredana Riccardi e ora con Giorgio Frinolli. All’esordio nella stagione indoor mi era mancata inizialmente un po’ di attivazione, ho dovuto inseguire, qui invece mi sono detta ‘fatti forte, corri forte’ e sono partita davanti. Di gara in gara cerco nuove sensazioni. Ai Mondiali indoor di Glasgow andrò con l’obiettivo di divertirmi ai massimi livelli: nell’ultima edizione volevo la finale e non ci sono riuscita, stavolta…”.

Foto: Lapresse