Atletica, Andy e Zane Weir troneggiano con il mondiale stagionale! Dosso, Simonelli e Furlani tra i big

Gli italiani si sono messi in vetrina nella prima parte della stagione al coperto e hanno fornito una serie di prove decisamente rilevanti lungo il cammino che conduce ai Mondiali Indoor, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. È vero che gli appuntamenti in sala potrebbero passare in secondo piano in un’annata agonistica caratterizzata dalle Olimpiadi e preceduta dagli Europei a Roma, ma le prestazioni fornite dai nostri portacolori lasciano ben sperare in vista degli appuntamenti estivi.

Al momento due azzurri detengono la miglior prestazione mondiale stagionale: un dato di rilievo quando ormai siamo al 7 febbraio e mancano tre settimane alla rassegna iridata. Zane Weir svetta nel getto del peso con i 21.84 metri toccati a Nordhausen (Germania) lo scorso 28 gennaio, quando ebbe la meglio nel serrato duello con Leonardo Fabbri (21.67 metri, il toscano è terzo in classifica subito dietro il 21.71 del lussemburghese Bob Bertemes).

Andy Diaz comanda nettamente nel salto triplo con il superbo balzo da 17.61 metri firmato il 6 febbraio a Torun (Polonia) e precede nettamente il burkinabé Hugues Fabrice Zango (17.15), ma purtroppo va annotato che l’allievo di Fabrizio Donato potrà indossare la maglia azzurra soltanto a partire dal 1° agosto (alla vigilia dei Giochi, salterà dunque Mondiali Indoor ed Europei).

Zaynab Dosso ha abbassato il record italiano per ben tre volte ed è seconda nella classifica stagionale dei 60 metri con la fiondata da 7.02 firmata ieri sera a Torun. L’azzurra ha duellato spalla a spalla con la polacca Ewa Swoboda, che guarda tutte dall’alto in basso con 7.01. Ossama Meslek è invece undicesimo sui 1500 metri con il record italiano di 3:35.63, un paio di secondi dietro la world lead detenuta dallo statunitense Hobbs Kessler (3:33.66).

Lorenzo Simonelli è sesto con il record italiano dei 60 ostacoli (7.50 il 27 gennaio a Lodz), dove troneggia lo straripante statunitense Grant Holloway (7.35). Mattia Furlani è quinto nel salto in lungo con la fiammata da 8.08 metri accesa il 3 febbraio a Stoccolma, al momento guida il giamaicano Wayne Pinnock con l’8.34 di Albuquerque. Larissa Iapichino è tredicesima nel salto in lungo con il 6.62 di Sabadell. Elisa Molinarolo è dodicesima con il record italiano di salto con l’asta (4.63 metri il 3 febbraio a Stoccolma), dove comanda la britannica Molly Caudery (4.83).