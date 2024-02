WTA Linz 2024: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il secondo titolo di doppio assieme

Continua a funzionare l’accoppiata tutta azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare a Parigi 2024, ma questa coppia sta dimostrando di avere ottime chiavi. Arriva infatti la seconda vittoria assieme in pochi mesi, al WTA 500 di Linz, dopo un torneo di qualità davvero alta.

Al primo turno è arrivato il successo sulla coppia russo-ceca formata da Amina Anshba e Anastasia Detiuc per 6-2 6-2, ma il primo colpo contro il pronostico è arrivato ai quarti di finale sulla norvegese Ulrikke Eikeri e sulla slovacca Tereza Mihalikova, sconfitte per 6-4 5-7 10-8 nel match tie-break.

In semifinale, poi, sconfitte due che di doppio se ne intendono, l’ucraina Nadiia Kichenok e la tedesca Anna-Lena Friedsam: 6-1 6-4 il punteggio. E poi una finale d’alta qualità, contro l’americana Nicole Melichar-Martinez e l’australiana Ellen Perez, che si trovano a ridosso della top ten nel ranking WTA apposito (la Race, come vedremo, funziona diversamente). 7-5 4-6 10-7, e così, dopo Monastir, arriva un altro colpo battuto in maniera piuttosto pesante dalle due.

Per Sara Errani questo è inoltre il 29° titolo di specialità, mentre il numero di Jasmine Paolini ammonta ora a tre. La classifica nella Race, che determina le coppie partecipanti alle WTA Finals attualmente oggetto di aspra contesa sulla sede, le vede al 6° posto assieme alla coppia Beatriz Haddad Maia (Brasile)/Taylor Townsend (USA). I due allori di Monastir e Linz, uniti alla spettacolare partita di terzo turno agli Australian Open contro Su-Wei Hsieh (Taipei) ed Elise Mertens (Belgio), significano una cosa sola: questo doppio ha delle ottime potenzialità.