Jannik Sinner svetta nella ATP Race. Chi si è avvicinato di più dopo gli Australian Open: la nuova classifica

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open ormai sette giorni fa, ha ricevuto tutti i meritati onori per il suo trionfo nel primo Slam della stagione e ora si sta preparando per l’attesissimo ritorno in campo, previsto per il torneo ATP 500 di Rotterdam (12-18 febbraio). Il tennista italiano ha guadagnato 2.000 punti grazie all’apoteosi sul cemento di Melbourne, ha rafforzato il quarto posto nel ranking ATP e ora svetta nella Race, ovvero la classifica che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso.

L’altoatesino può fare affidamento su un vantaggio consistente nei confronti dei più immediati inseguitori: il russo Daniil Medvedev, sconfitto dall’azzurro nella finale disputata in terra oceanica, è fermo a quota 1.300 punti; il tedesco Alexander Zverev, battuto proprio da Medvedev in semifinale, vanta 1.135 punti; il serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo e battuto da Sinner in semifinale, è quarto a 860.

Nella settimana che si conclude oggi si è disputato soltanto un torneo, ovvero l’ATP 250 di Montpellier. A imporsi sul cemento francese è stato il kazako Alexander Bublik, che ha portato a casa 250 punti e dunque è stato il giocatore ad essersi “avvicinato” di più a Jannik Sinner nella ATP. Avvicinarsi tra virgolette, perché il 26enne è undicesimo a quota 360 punti, ovvero 1.640 punti in meno rispetto al nostro portacolori. Il danese Holger Rune, ko in semifinale a Montpellier, ha incamerato 100 punti ed è 15mo a quota 315.

ATP RACE 2024 (al 4 febbraio)

1. Jannik Sinner (Italia) 2.000 punti

2. Daniil Medvedev (Russia) 1.300 punti

3. Alexander Zverev (Germania) 1.135 punti

4. Novak Djokovic (Serbia) 860 punti

5. Andrey Rublev (Russia) 650 punti

6. Hubert Hurkacz (Polonia) 550 punti

7. Alex de Minaur (Australia) 465 punti

8. Taylor Fritz (USA) 445 punti

9. Carlos Alcaraz (Spagna) 400 punti

10. Alejandro Tabilo (Cile) 378 punti

11. Alexander Bublik (Kazakhstan) 360

12. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 350

13. Arthur Cazaux (Francia) 325

14. Nuno Borges (Portogallo) 325

15. Holger Rune (Danimarca) 315