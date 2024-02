WTA Hua Hin 2024: delineati gli ultimi quarti di finale. Vittorie di Zhu e Rodionova

Si sono delineati anche gli ultimi due quarti di finale del torneo WTA di Hua Hin (Thailandia, cemento). Continua il cammino della seconda testa di serie, la cinese Lin Zhu, che ha sconfitto con un doppio 6-2 la ceca Linda Fruhvirtova in un’ora e venti minuti di gioco.

Non ci sarà un derby cinese per la numero 45 del mondo, visto che Zhu se la vedrà con l’australiana Arina Rodionova, che ha superato in rimonta Zhuoxuan Bai con il punteggio di 3-6 6-1 6-0.

L’ultimo quarto di finale che si è andato a creare vede protagonista ancora una tennista cinese, visto che Yafan Wang ha sconfitto la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova per 6-2 6-4. L’asiatica affronterà l’americana Katie Volynets, che ha superato la tedesca Tatjana Maria per 5-7 6-2 6-4.

RISULTATI WTA HUA HIN 2024 (1 FEBBRAIO)

Volynets (Usa) b. Maria (Ger) 5-7 6-2 6-2

Wang (Chn) b. Schmiedlova (Svk) 6-2 6-4

Zhu (Chn) b. Fruhvirtova (Cze) 6-2 6-2

Rodionova (Aus) b. Bai (Chn) 3-6 6-1 6-0

FOTO: LaPresse