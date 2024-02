Sinner all’incontro con Mattarella al Quirinale: “La Davis ci ha portato grandi emozioni”

Oltre 47 anni dopo la mitica accoppiata Roland Garros-Coppa Davis, il tennis italiano maschile è tornato a festeggiare nel giro di pochi mesi tra fine 2023 e inizio 2024 la conquista dell’Insalatiera ed il trionfo in singolare agli Australian Open. Jannik Sinner è stato il grande protagonista di entrambe le imprese, trascinando la squadra azzurra al successo nelle Finali di Malaga e centrando il suo primo titolo Major con un cammino strepitoso a Melbourne.

Quest’oggi la squadra tricolore di capitan Volandri è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per l’incontro inizialmente previsto il 21 dicembre e poi rimandato per venire incontro al calendario degli eroi di Malaga. Sinner è stato scelto per parlare a nome di tutto il team di Coppa Davis nella cerimonia odierna.

“Parlo a nome della squadra, è un onore essere qui. Portare qui la Coppa Davis dopo 47 anni è stato possibile grazie ad una squadra con tanto sacrificio e voglia di vincere. Siamo dei ragazzi normali, ognuno con le sue caratteristiche. Grazie anche al capitano siamo riusciti a fare una cosa molto bella e importante per questa nazione“, dichiara l’altoatesino.

“A Bologna abbiamo sofferto tanto, io purtroppo non c’ero ma bisogna dare credito a Berrettini che ha sostenuto la squadra. Ci siamo tolti da una situazione difficile, poi ho provato a dare il mio contributo e a Malaga abbiamo giocato un ottimo tennis, riuscendo inoltre a capirci in campo e a ridere anche quando le cose non andavano bene. La Coppa ci ha portato grandi emozioni“, prosegue Sinner.

Su uno dei grandi obiettivi del 2024, i Giochi Olimpici di Parigi: “Quest’anno ci sono le Olimpiadi e proveremo a fare il meglio anche lì. Speriamo che vada bene anche se il futuro non si può controllare“. Mattarella ha poi ricevuto in omaggio dal nativo di San Candido e dal resto della squadra di Coppa Davis una racchetta celebrativa.

Foto: Lapresse