WTA Dubai 2024: Vekic elimina Sabalenka. Avanti Swiatek e Gauff, agli ottavi anche Paolini

Si sono delineati gli ottavi di finale del WTA 1000 di Dubai. Non ci sarà clamorosamente Aryna Sabalenka, visto che la numero due è stata sconfitta a sorpresa dalla croata Donna Vekic. Dopo aver vinto per 7-6 il primo set, la vincitrice degli ultimi Australian Open è totalmente crollata negli altri due parziali, con Vekic che si è addirittura imposta per 6-3 6-0. La numero trentuno del mondo ottiene sicuramente una delle vittorie più importanti della sua carriera ed ora affronterà la rumena Sorana Cirstea, che ha battuto la russa Veronika Kudermetova per 6-1 6-4.

Fuori la testa di serie numero due, mentre prosegue la numero uno. Non sbaglia Iga Swiatek, reduce dal titolo conquistato a Doha nell’ultimo weekend, con la polacca che ha superato con un duplice 6-4 l’americana Sloane Stephens. Agli ottavi ci sarà una sfida insidiosa per Swiatek, visto che se la vedrà con l’ucraina Elina Svitolina, che ha sconfitto con un doppio 6-3 la tedesca Tatjana Maria.

Fuori la due, dentro la uno e avanza anche la tre. Infatti Coco Gauff si qualifica per gli ottavi di finale dopo aver sconfitto in due set Elisabetta Cocciaretto con il punteggio di 6-1 7-5. La marchigiana ha lottato soprattutto nel secondo set, ricchissimo di break. Gauff se la vedrà ora con la ceca Karolina Pliskova, che ha battuto in rimonta l’americana Ashlyn Kureger per 6-7 6-3 6-4

Continua l’avventura di un’eccezionale Jasmine Paolini. La tennista toscana vola agli ottavi di finale dopo una bellissima vittoria contro Leylah Fernandez, superando la canadese con il punteggio di 6-3 6-4 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Adesso Paolini affronterà la greca Maria Sakkari, numero otto del seeding, che si è imposta in due set sull’americana Emma Navarro con il punteggio di 6-2 6-4.

Probabilmente stanca dopo l’impresa di ieri contro Daria Kasatkina, Lucia Bronzetti è uscita nettamente sconfitta dalla russa Anastasia Potapova per 6-0 6-3. Accede agli ottavi di finale anche Elena Rybakina, testa di serie numero quattro, che ha sfruttato il ritiro di Vika Azarenka nel terzo set. Avanzano anche la cinese Qinwen Zheng (5-7 6-2 6-2 con la giapponese Hibino) e la lettone Jelena Ostapenko (6-4 6-3 contro la svizzera Sun).

RISULTATI WTA DUBAI 2024 (20 FEBBRAIO)

Paolini (Ita) b. Fernandez (Can) 6-3 6-4

Frech (Pol) b. Martic (Cro) 6-4 1-6 6-2

Sakkari (Gre) b. Navarro (Usa) 6-2 6-4

Vondrousova (Cze) b. Stearns (Usa) 6-1 5-7 6-2

Vekic (Cro) b. Sabalenka (Blr) 6-7 6-3 6-0

Samsonova (Rus) b. Pavlyuchenkova (Rus) ret.

Kalinskaya (Rus) b. Bucsa (Esp) 6-3 6-4

Cirstea (Rou) b. Kudermetova (Rus) 6-1 6-4

Potapova (Rus) b. Bronzetti (Ita) 6-0 6-3

Svitolina (Ukr) b. Maria (Ger) 6-3 6-3

Ostapenko (Lat) b. Sun (Sui) 6-4 6-3

Rybakina (Kaz) b. Azarenka (Blr) 4-6 6-2 ret.

Zheng (Chn) b. Hibino (Jpn) 5-7 6-2 6-2

Ka.Pliskova (Cze) b. Krueger (Usa) 6-7 6-3 6-4

Swiatek (Pol) b. Stephens (Usa) 6-4 6-4

Gauff (Usa) b. Cocciaretto (Ita) 6-1 7-5