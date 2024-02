WTA Austin, bene Kalinina e Stephens, Schmiedlova batte Peyton Stearns

Giornata lunga di partite ad Austin, Texas. In archivio il primo turno del torneo sul cemento statunitense, che ieri aveva visto il ko di Lucia Bronzetti contro la cinese Yafan Wang. E nella seconda giornata non si registrano problemi per le altre teste di serie.

Comodo il successo della testa di serie numero uno, Anhelina Kalinina, che soffre poco e nulla con la ceca Sara Bejlek e raggiunge Camila Osorio al secondo turno. Pochi problemi anche per Sloane Stephens, che regola un un’ora e mezza Tereza Martincova e avrà di fronte la lettone Anastasia Sevastova.

Qualche grattacapo in più per Diane Collins contro l’australiana Olivia Gadecki ma alla fine la statunitense riesce a chiudere i conti in meno di cento minuti, per lei un derby a stelle e strisce con Katie Volynets. La sorpresa di giornata la firma Anna Karolina Schmiedlova, che si impone in tre set e in due ore e quaranta minuti sulla numero 7 del seeding Peyton Stearns, ma il match piu lungo di giornata vede impegnata Kamilla Rakhimova e Yanina Wichmayer: è la primaad imporsi in tre ore.

WTA AUSTIN, RISULTATI 27 FEBBRAIO

D. Collins b. O. Gadecki 7-5 6-3

A. Schmiedlova b. P. Stearns 6-2 4-6 7-5

A. Sevastova b. J. Riera 6-4 6-3

S. Vickery b. R. Marino 6-2 6-4

K. Volynets b. R. Zarazua 6-4 7-6

A. Kalinina b. S. Bejlek 6-3 6-2

X. Wang b. N. Podoroska 7-5 6-4

S. Stephens n. T. Martincova 6-4 6-0

T. Townsend b. F. Contreras 3-6 6-2 6-3

D. Semenistaja b. V. Jimenez Kasintseva 6-7 7-2 6-4

K. Rakhimova b. Y. Wickmayer 6-3 6-7 7-6

E. Arango b. A. Parks 6-2 6-3