WEC, posticipato il Prologo del Mondiale 2024

Sarebbe dovuto scattare domani il FIA World Endurance Championship 2024 con la prima giornata del Prologue. Il test pre-stagionale del Mondiale è stato però ufficialmente ritardato a lunedì ed a martedì visti dei significativi ritardi nelle consegne verso il Qatar ed il Lusail International Circuit.

I team hanno avuto problemi nei trasporti vista la delicata situazione che si sta vivendo sul Mar Rosso e di conseguenza anche attraverso il Canale di Suez. Alcune squadre sono quindi ancora in viaggio via terra dopo aver terminato il viaggio marittimo in quel di Jeddah in Arabia Saudita.

Gli organizzatori hanno quindi deciso di ritardare tutto il programma in pista. Tre turni si terranno lunedì per Hypercar e LMGT3, mentre una quarta sessione verrà disputata nella singola giornata di martedì 27 febbraio.

Al momento non ci sono altre informazioni in merito, sicuramente non ci saranno problemi per la disputa della 1812km del Qatar che commenteremo sabato 2 marzo. Le prove libere inizieranno giovedì, il fine settimana si terrà in concomitanza con il GP del Bahrain valido per il Mondiale F1.