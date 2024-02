WEC, Porsche precede Ferrari nel Prologo in Qatar. Da giovedì si fa sul serio

Porsche ha registrato il giro più veloce in tutte le sessioni del Prologo riservato ai protagonisti del FIA World Endurance Championship 2024. Hypercar e LMGT3 hanno disputato in Qatar in quel di Lusail i primi chilometri in vista della stagione agonistica che inizierà ufficialmente nella giornata di sabato con una prova di 1812km (10 ore per la precisione).

Hertz JOTA Porsche #12 ha fatto la differenza con Callum Ilott nel day-1, l’auto privata del team inglese ha ceduto il testimone alla 963 ufficiale #5 di Fred Mako nella seconda giornata d’azione. Il veterano francese ha beffato Alex Lynn (Cadillac Racing #2), Yifei Ye (AF Corse Ferrari #83), Alessandro Pier Guidi (Ferrari AF Corse #51) ed a Nicklas Nielsen (Ferrari AF Corse #50).

La 499P privata, al debutto nel Mondiale, precede le auto ufficiali ed il resto della concorrenza, Toyota insegue insieme ad Alpine, Lamborghini e BMW. Esordio assoluto per questi ultimi tre marchi, al via con una specifica Hypercar a tempo pieno nel Mondiale e successivamente anche nella 24h Le Mans.

In LMGT3, invece, è da rimarcare il giro veloce di United Autosports McLaren #59 e D’Station Racing Aston Martin #777, rispettivamente davanti nel primo e nel secondo giorno. La prima squadra citata ha fatto la differenza nella graduatoria combinata, presente in vetta con l’ex campione della Formula Regional Europe Grégoire Saucy.

Domani sarà un giorno di pausa in vista delle prove libere che commenteremo nella giornata di giovedì. Venerdì, invece, si disputeranno la FP3 e le qualifiche, ultimo turno cronometrato in vista della 1812km del Qatar che scatterà sabato 2 marzo alle 9.00 (orario italiano).