WEC, FP2 1812km Qatar: Porsche in vetta, Ferrari e Toyota inseguono

Porsche regna nella prima giornata d’azione in Qatar valida per il FIA World Endurance Championship. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6 si collocano in cima alla graduatoria dei tempi dopo la seconda delle tre sessioni di prove libere previste in vista della competizione che si terrà sabato 2 marzo sulla distanza dei 1812km (10 ore).

L’auto tedesca ha preceduto la Peugeot #93 e la Porsche 963 privata #38 targata Hertz JOTA. Cadillac Racing #2 e la seconda 963 ufficiale gestita da Matt Campbell #5 inseguono nell’ordine, mentre dobbiamo scendere in 7a piazza per trovare la Ferrari #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

I vincitori dell’ultima 24h Le Mans tengono testa a Toyota con il debuttante Nick De Vries #7, mentre è da segnalare un piccolo problema nel finale in curva 7 per la Lamborghini #63 di Mirko Bortolotti. Esordio assoluto per il marchio bolognese tra i prototipi, marchio che parallelamente correrà anche in North America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Ferrari guida, invece, in LMGT3 con Vista AF Corse e l’americano Simon Mann #55. Francesco Castellacci #54 segue l’auto gemella che ha beffato la BMW #31 di WRT e l’Aston Martin #777 targata D’Station Racing. Nono tempo, invece, per la M4 GT3 #46 di WRT BMW, al via con Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin.

Domani la FP3 e le qualifiche, sabato la prima delle otto tappe del FIA World Endurance Championship. Ricordiamo che sarà una prova inedita per tutti, nessuno ha infatti mai gareggiato con questa tipologie d’auto nel noto impianto che sorge non lontano da Doha.

CLASSIFICA FP2 1812KM QATAR FIA WEC

1 6 PIT Hypercar H 1 Porsche Penske Motorsport LOTTERER, André Porsche 963 32 41.175 36.705 1:10.708 33.128 1:19.514 30.006 3:11.397 1:39.990 298.34 5

2 93 PIT Hypercar H 2 Peugeot TotalEnergies VERGNE, Jean-Eric Peugeot 9X8 36 0.782 0.782 5:47.623 37.062 34.746 33.524 1:05.205 30.186 7:27.574 1:40.772 296.70 6

3 38 PIT Hypercar H 3 Hertz Team JOTA RASMUSSEN, Oliver Porsche 963 32 0.792 0.010 37.739 36.906 34.361 33.617 36.507 30.259 1:48.607 1:40.782 299.17 4

4 2 PIT Hypercar H 4 Cadillac Racing BAMBER, Earl Cadillac V-Series.R 37 0.996 0.204 37.637 36.890 1:09.572 33.713 1:19.147 30.130 3:06.356 1:40.986 301.68 4

5 5 PIT Hypercar H 5 Porsche Penske Motorsport MAKOWIECKI, Frédéric Porsche 963 36 1.183 0.187 37.379 36.642 59.324 33.300 1:20.039 30.254 2:56.742 1:41.173 300.84 3

6 12 PIT Hypercar H 6 Hertz Team JOTA NATO, Norman Porsche 963 10 1.338 0.155 38.895 36.646 34.926 34.005 42.954 30.348 1:56.775 1:41.328 298.34 2

7 51 PIT Hypercar H 7 Ferrari AF Corse CALADO, James Ferrari 499P 31 1.436 0.098 37.308 36.881 34.464 33.816 1:06.411 30.332 2:18.183 1:41.426 297.52 4

8 7 PIT Hypercar H 8 Toyota Gazoo Racing CONWAY, Mike Toyota GR010 – Hybrid 36 1.549 0.113 1:02.792 37.238 1:10.437 33.784 1:18.865 30.294 3:32.094 1:41.539 295.08 7

9 94 PIT Hypercar H 9 Peugeot TotalEnergies VANDOORNE, Stoffel Peugeot 9X8 32 1.591 0.042 38.135 37.138 1:05.194 33.800 1:19.134 30.577 3:02.463 1:41.581 296.70 5

10 83 PIT Hypercar H 10 AF Corse SHWARTZMAN, Robert Ferrari 499P 39 1.624 0.033 1:03.958 37.151 1:10.256 33.887 1:18.783 30.401 3:32.997 1:41.614 298.34 3