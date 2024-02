Vuelta a la Region de Murcia, si torna sulla Cima Pantani del Collado Bermejo per trovare l’erede di Ben Turner

La Spagna si propone, come spesso accade a inizio anno, come uno dei centri nevralgici dell’inizio di stagione del ciclismo internazionale. Domani pomeriggio sarà il turno della Vuelta a la Region de Murcia, giunta all’edizione numero 44 e che ha visto numerosi nomi illustri imporsi, come Alejandro Valverde, recordman di vittorie a quota 5, e Marco Pantani, a cui è dedicato il Collado Bermejo, la salita principe della corsa.

Ma andiamo con ordine con la planimetria della corsa, che si ben presta agli attaccanti da lontano. I primi settanta chilometri sono leggermente frastagliati, sarà lì che andrà via la fuga di giornata. La prima ascesa è l’Alto de Aledo, di 6,5 chilometri al 4,8%, toccando al massimo il 6%: un modo per scaldare gli animi.

Subito dopo, si torna dunque il Collado Bermejo, dopo che lo scorso anno venne eliso dalla corsa a causa della neve. Salita che vide proprio il Pirata protagonista nel 1998 e nel 1999, quando la Vuelta era ancora una breve corsa a tappe, e salendo da entrambi i versanti. Pendenze interessanti in alcuni tratti, quando nel penultimo chilometro si tocca per un breve periodo anche il 10%: ci sarà selezione, ma l’ascesa è lontana oltre cento chilometri dal traguardo.

Da lì è quasi tutta discesa, a parte alcune contropendenze, fino ad arrivare all‘Alto Cresta del Gallo, poco più di quattro chilometri che vanno anche sull’11% nel finale: dallo scollinamento mancheranno 12 chilometri al traguardo, dove gli ultimi superstiti si giocheranno il tutto per tutto in una volata ristretta per incoronare l’erede di Ben Turner.