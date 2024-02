Vuelta a España 2024, assegnate le wild-card: scelta casalinga. Le squadre partecipanti

Gli organizzatori della Vuelta a España 2024 hanno annunciato le squadre che parteciperanno all’evento, in programma dal 17 agosto all’8 settembre. Al terzo Grande Giro della stagione, che si snoderà in terra iberica per tre settimane, prenderanno parte le 18 formazioni appartenenti alla categoria World Tour, alle quali si affiancheranno le due compagini Professional meglio classificate nella graduatoria UCI 2023, Israel-Premier Tech e Lotto Dstny, che hanno usufruito dell’invito automatico.

I due restanti posti sono dunque stati assegnati a discrezione degli organizzatori, che hanno consegnato le wild card a due compagini spagnole di categoria Professional, ovvero la Equipo Kern Pharma e la Euskatel-Euskadi. Si tratta di una novità rispetto allo scorso anno, quando vennero invitate Burgos-BH e Caia Rural-Seguros RGA. Di seguito il quadro completo delle squadre che prenderanno parte alla Vuelta di Spagna 2024.

SQUADRE PARTECIPANTI VUELTA DI SPAGNA

SQUADRE WORLD TOUR

Alpecin-Deceuninck

Arkéa – B&B Hotels

Astana Qazaqstan

Bahrain Victorious

Bora – hansgrohe

Cofidis

Decathlon Ag2r La Mondiale

EF Education – EasyPost

Groupama – FDJ

Ineos Grenadiers

Intermarché – Wanty

Lidl – Trek

Movistar

Soudal – QuickStep

Team dsm – firmenich PostNL

Team Jayco AlUla

Team Visma | Lease a Bike

UAE Team Emirates

SQUARE PROFESSIONAL

Equipo Kern Pharma (wild-card)

Euskaltel-Euskadi (wild-card)

Israel – Premier Tech (invito automatico per risultati 2023)

Lotto Dstny (invito automatico per risultati 2023)