Volta a la Comunitat Valenciana 2024, Jonathan Milan: “Una vittoria davvero speciale”

Calato il sipario sulla terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana. Prestazione sugli scudi della Lidl – Trek che ha interpretato alla perfezione le caratteristiche della frazione, mettendo nelle migliori condizioni Jonathan Milan di colpire nel più classico degli arrivi allo sprint. Una volata che, nei fatti, non è mai stata in discussione.

Il corridore italiano, pilotato alla perfezione da Simone Consonni, ha sprigionato sui pedali un’azione poderosa e non c’è stato nulla da fare per gli avversari. Il belga della Intermarché – Wanty, Arne Marit, ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della progressione di Milan. Tanta Italia grazie ai piazzamenti di Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa), Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e appunto Consonni che hanno terminato in terza, quarta e quinta posizione.

“Questa è una vittoria davvero speciale, la mia prima con la mia nuova squadra. E’ una grande emozione. Questa stagione è importante per me quindi è davvero fantastico poterla iniziare in questo modo. Venendo alla tappa, credevo davvero nelle nostre possibilità come tutta la squadra. Siamo qui con un obiettivo, portare a casa risultati per la Lidl-Trek e penso che in questi primi tre giorni ci siamo riusciti davvero. Vincerlo è stato come coronare il nostro lavoro”, ha raccontato il ciclista nostrano (fonte: Comunicato Stampa Lidl-Trek).

“Oggi avevamo tutti gli occhi erano puntati su di noi e sapevamo che dovevamo assumerci la responsabilità di tenere in pugno la corsa. Abbiamo fatto un lavoro fantastico e tenuto la situazione sotto controllo, anche se il finale è stato un po’ movimentato. I ragazzi mi hanno davvero supportato durante tutta la tappa e soprattutto negli ultimi chilometri mi hanno messo nella posizione perfetta per lo sprint e devo davvero dire loro grazie. Sono così, così felice di aver ottenuto questa vittoria“, ha concluso Milan.