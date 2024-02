Volley, turno infrasettimanale di Superlega. Trento-Civitanova il big match, Perugia cerca la reazione

Turno infrasettimanale per la Superlega. Il massimo campionato italiano di volley maschile finirà la sua 19ma giornata nella serata di mercoledì 14 febbraio, con ben sei partite in programma e tutte le squadre in campo.

Si tratta del quartultimo turno di regular season, si scalda la lotta per ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff scudetto. Il big match sarà quello tra Trento e Civitanova: la capolista affronterà la Lube di fronte al proprio pubblico, i dolomitici cercheranno quel successo utile per ipotecare definitivamente il primato in classifica visti gli attuali otto punti di vantaggio su Perugia.

La compagine marchigiana punta al quinto successo di fila, in modo da puntellare la quarta piazza e continuare l’inseguimento su Piacenza, terza con una lunghezze di vantaggio sui cucinieri e attesa dalla durissima trasferta di Verona, che dopo aver battuto Perugia vuole fare lo sgambetto a un’altra big.

Perugia dovrà rialzarsi dopo aver rimediato due sconfitte consecutive. I Block Devils non hanno ancora vinto dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia e cercheranno di rimettersi in sesto sul campo di Cisterna, che invece ha perso lo scontro diretto con Modena ed è in piena lotta con i Canarini per l’ottava piazza.

Si preannuncia un rovente derby lombardo tra Milano e Monza, rispettivamente sesta e settima forza del torneo separate da tre punti. Modena ospita Taranto e proverà a dare continuità alla vittoria dell’ultimo turno, mentre i pugliesi cercheranno il colpaccio al PalaPanini per blindare la salvezza. La lotta per non retrocedere potrebbe riaprirsi soltanto in caso di successo del fanalino di coda Catania a Padova.

CALENDARIO TURNO INFRASETTIMANALE SUPERLEGA

Mercoledì 14 febbraio

20.00 Allianz Milano vs Mint Vero Volley Monza – Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.30 Farmitalia Catania vs Pallavolo Padova – Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.30 Valsa Group Modena vs Gioiella Prisma Taranto – Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.30 Rana Verona vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.30 Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv

20.30 Cisterna Volley vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta streaming su Volleyball World Tv