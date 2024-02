Volley, le avversarie delle italiane ai quarti di Champions League: sfide da brividi per Conegliano e Scandicci

Con la conclusione dei playoff si è delineato il quadro dei quarti di finale della Champions League di volley maschile e femminile. Le squadre italiane hanno così conosciuto le proprie avversarie per la fase a eliminazione diretta. Civitanova se la dovrà vedere con l’Halbank Ankara di Nimir Abdel Aziz ed Earvin Ngapeth, che ha eliminato i polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (vincitori delle ultime tre edizioni della massima competizione europea). La compagine turca rappresenta un avversario particolarmente ostico per la Lube, ma non è insuperabile: l’Halkbank ha perso contro Piacenza nella fase a gironi della Champions League e contro Perugia al Mondiale per Club.

Trento se la dovrà invece vedere contro i più abbordabili tedeschi del Berlin Recycling Volleys, che hanno regolato i francesi del Tours ai playoff. Piacenza conoscenza invece già da tempo la propria rivale: saranno gli ostici polacchi dello Jastrzebski Wegiel, formazione di grande esperienza e che non sarà facile da battere per i Lupi.

Sul fronte femminile, invece, si profila un impegno durissimo per Scandicci, chiamata a fronteggiare nuovamente l’Eczacibasi Istanbul. Le toscane hanno già battuto le Campionesse del Mondo guidate da Tijana Boskovic nella fase a gironi, ma la corazzata turca si presenterà più agguerrita che mai nella fase a eliminazione diretta, dopo aver regolato il Prometey Dnipro nei playoff.

Conegliano sarà chiamata a detronizzare il VakifBank Istanbul: le Campionesse d’Italia incroceranno le Campionesse d’Europa, che dopo aver chiuso il girone al secondo posto dietro a Milano hanno eliminato il PGE Resovia. Milano avrà invece l’impegno sulla carta più agevole contro le polacche del Commercecon Lodz.