Rugby, Sei Nazioni 2024: la formazione dell’Italia per la sfida all’Irlanda

Torna questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024 e domenica pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 16, l’Italia di Gonzalo Quesada torna in campo a Dublino contro l’Irlanda. E il coach azzurro ha annunciato poco fa il XV titolare che affronterà i favoriti per il titolo.

Sono diversi i cambi fatti da Quesada, alcuni per scelta tecnica, altri per infortunio. Torna a estremo Ange Capuozzo, con Tommaso Allan che va in panchina, mentre vengono confermati gli altri giocatori della linea arretrata. In mediana, invece, assieme a Paolo Garbisi a numero 9 c’è Stephen Varney, con Alessandro Garbisi che esce dai 23 di giornata.

In terza linea i maggiori cambi, con Michele Lamaro spostato a numero 8 per l’assenza di Lorenzo Cannone e flanker che saranno Manuel Zuliani e Alessandro Izekor. Confermata la seconda linea con Ruzza e Niccolò Cannone, come la prima con Ceccarelli, Lucchesi e Fischetti. In panchina spazio per Ross Vintcent, possibile esordiente, così come per Martin Page-Relo e Federico Mori.

ITALIA – formazione

15 Ange Capuozzo, 14 Lorenzo Pani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Manuel Zuliani, 6 Alessandro Izekor 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Giacomo Nicotera, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Andrea Zambonin, 20 Ross Vintcent, 21 Martin Page-Relo, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori