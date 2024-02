Volley femminile: vittorie casalinghe per Novara, Scandicci e Roma negli anticipi della 21ma giornata di Serie A

Il programma dell’ottava giornata del girone di ritorno (il 21° turno complessivo) della regular season di Serie A 2023-2024 di volley femminile si è aperto con lo svolgimento di tre anticipi che hanno rispettato a conti fatti il pronostico della vigilia, non riservando grandi sorprese per quanto riguarda l’esito finale delle singole partite in questione.

Il primo match del sabato ha visto la netta vittoria casalinga della Savino Del Bene Scandicci per 3-0 (25-14, 25-15, 25-14) in poco più di un’ora sulla Honda Olivero S.Bernardo Cuneo grazie ai 14 punti di Ekaterina Antropova e ai 12 dell’MVP belga Britt Herbots. Con questo risultato, le ragazze di coach Barbolini raggiungono momentaneamente Milano al terzo posto in classifica restando in scia a -1 dall’Igor Gorgonzola Novara.

Le piemontesi hanno infatti avuto la meglio oggi in rimonta per 3-1 (21-25, 25-20, 25-15, 25-13) sulla Megabox Ond. Savio Vallefoglia grazie al trio composto da Marina Markova (18 punti), Sara Bonifacio (16) e Vita Akimova (15). Quarta affermazione consecutiva in campionato per la Aeroitalia Smi Roma, che ha regolato in quattro set la TrasportiPesanti Casalmaggiore con i parziali di 17-25, 25-23, 25-17, 25-22 sfruttando appieno la splendida prova offensiva di Erblira Bici, MVP con 26 punti.