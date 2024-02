Volley, Loeppky trascina Monza ad un successo esterno importante contro Padova in ottica playoff di Superlega

La decima giornata del girone di ritorno della Superlega 2023-2024 di volley si è aperta quest’oggi con il successo esterno della MINT Vero Volley Monza nell’anticipo della Kioene Arena per 3-1 (25-20, 25-18, 23-25, 25-13) contro la Pallavolo Padova. Sono tre punti molto importanti in ottica playoff per i brianzoli, che si portano attualmente al quinto posto in solitaria a +3 su Verona e Milano in attesa dei risultati della domenica.

Sfuma definitivamente invece il sogno qualificazione playoff per la formazione veneta, che resta in decima e terzultima posizione con un distacco di sei lunghezze dall’ottava piazza occupata al momento da Modena. Decisivo per il trionfo odierno della Vero Volley Monza il contributo del canadese Eric Loeppky, MVP della partita con 8 ace e 22 punti complessivi a referto.

Di seguito il tabellino dell’anticipo della decima giornata del girone di ritorno della regular season di Superlega tra Padova e Monza:

Pallavolo Padova – Mint Vero Volley Monza 1-3 (20-25, 18-25, 25-23, 13-25) – Pallavolo Padova: Falaschi 1, Gardini 5, Plak 6, Garcia Fernandez 1, Porro 11, Crosato 4, Guzzo (L), Stefani 7, Zoppellari 0, Zenger (L), Desmet 10, Truocchio 2. N.E. Taniguchi, Fusaro. All. Cuttini. Mint Vero Volley Monza: Kreling 3, Loeppky 22, Di Martino 9, Szwarc 12, Maar 12, Galassi 5, Morazzini (L), Visic 0, Mujanovic 0, Takahashi 2, Gaggini (L). N.E. Frascio, Comparoni, Beretta. All. Eccheli. ARBITRI: Brunelli, Cerra. NOTE – durata set: 25′, 25′, 27′, 21′; tot: 98′.