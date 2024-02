Volley femminile, prosegue la volata per il secondo posto tra Milano, Novara e Scandicci nella 21ma di serie A1

Prosegue la volata a tre per il secondo posto alle spalle dell’ormai serena Conegliano che vola in vetta al campionato, dopo aver conquistato anche la Coppa Italia. E’ un sabato importante, in questo senso quello di domani perchè due delle tre squadre in corsa per le posizioni subito alle spalle delle venete, Scandicci e Novara, scendono in campo in due dei tre anticipi in programma nella 21ma giornata, mentre Milano gioca domenica una partita tutt’altro che semplice a Pinerolo e Conegliano festeggerà a Villorba con Bergamo la conquista del secondo trofeo stagionale e la vittoria sul campo del Vakifbank che potrebbe aprire le porte alla semifinale di Champions.

Si parte con la Savino del Bene Scandicci dopo la battaglia persa al tie-break sul campo dell’Eczacibasi nell’andata dei quarti di Champions, ospita sabato alle 18.00 al PalaWanny una Honda Olivero San Bernardo Cuneo penultima in classifica, a caccia di punti salvezza su un campo oggettivamente complicato.

Sempre sabato alle 19.00 la Igor Gorgonzola Novara è chiamata al riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana sul terreno del Casalmaggiore. Le piemontesi non avranno un compito facile perché ospitano la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, formazione che occupa il settimo posto e ha bisogno di punti per difendersi dalle inseguitrici a caccia di uno spazio nei play-off.

A completare il programma degli anticipi del sabato c’è quello in programma alle 20.30 tra l’Aeroitalia Smi Roma e la Trasportipesanti Casalmaggiore, che di fatto è diventato uno scontro diretto per la zona play-off, visto che le romane sono ottave con 27 punti e la squadra lombarda dalla zona retrocessione è risalita fino al decimo posto con 23 punti all’attivo e con un’altra vittoria potrebbe iniziare a sognare.

Domenica tocca alla Prosecco Doc Imoco Conegliano scendere in campo tra le mura amiche per ospitare alle 17.00 un Bergamo che occupa la terz’ultima piazza e ha assoluto bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Alle 18.30 la sfida forse più interessante della giornata che vede in campo la Wash4Green Pinerolo, sesta in classifica ma ancora senza la certezza di disputare i play-off e l’Allianz Milano, reduce dalla vittoria nell’andata dei quarti di Champions a Lodz e che non si può permettere distrazioni per non compromettere la corsa al secondo posto finale in regular season.

La Real Mutua Fenera Chieri, quinta in classifica con un bel vantaggio su chi insegue, sarà di scena domenica alle 17.00, sul campo del fanalino di coda Itas Trentino, forse all’ultima chiamata per evitare un finale di stagione già da retrocessa, mentre sempre alle 17.00 domenica Busto Arsizio prova l’ultimo disperato assalto alla zona play-off ospitando Il Bisonte Firenze che a quella zona c’è molto vicina, solo 2 punti, e con una vittoria potrebbe rientrarci.