Volley femminile, Novara liquida Nantes e inizia ad accarezzare la Challenge Cup

Novara ha sconfitto il Nantes con un secco 3-0 (26-24; 25-22; 25-20) nella finale d’andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La formazione piemontese si è imposta di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e ha compiuto un primo passo importante verso la conquista del trofeo, ma per alzare al cielo la coppa bisognerà imporsi in almeno due set nel confronto di ritorno in programma settimana prossima in Francia (in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio).

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno rimontato da 9-12 nel primo set e hanno avuto la meglio ai vantaggi, poi hanno mantenuto il ritmo alto e hanno schiacciato la comunque rognosa compagine transalpina. Le Zanzare si sono prontamente rialzate dal ko contro Casalmaggiore in campionato, dove occupano il terzo posto in classifica, e ora sono davvero a un passo dal rimpinguare la bacheca continentale dopo aver messo le mani sulla Champions League nel 2019.

In grande spolvero la nuova arrivata Marina Markova (17 punti, 4 ace, 57% in attacco), affiancata di banda da Caterina Bosetti (13 punti, 60% in fase offensiva e 60% in ricezione). L’opposto Vita Akimova ha messo a segno 10 punti (2 ace), al centro Anna Danesi (7) e Sara Bonifacio (7) sotto la regia di Francesca Bosio (1), il libero Eleonora Fersino ha chiuso con l’80% in ricezione. Tra le fila del Nantes si sono distinte Taylor Mims (15 punti), Hena Kurtagic (8) e Amélie Rotar (8).