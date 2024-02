Volley femminile, Milano: assalto al “fortino” Conegliano nella finale di Coppa Italia

Ci prova ancora una volta l’Allianz Milano e rompere l’incantesimo della Prosecco Doc Imoco Conegliano nella finale di Coppa Italia più scontata che si potesse immaginare in programma oggi alle 14.15 al PalaTrieste. Le semifinali hanno nuovamente parlato chiaro su quale è la squadra da battere: Conegliano è arrivata a questo appuntamento, che precede i quarti di finale di Champions League, al massimo della condizione e ieri ha fatto un sol boccone di Chieri.

L’Allianz, invece, si è salvata al tie break contro Scandicci e ancora una volta, come era già capitato nelle ultime due partite di campionato (con Conegliano e Novara) ha faticato ad avere la giusta continuità di rendimento all’interno della stessa partita. Quando Egonu è efficace in attacco tutto diventa più facile per la squadra lombarda che invece soffre le inevitabili pause della sua attaccante regina, ex di turno che sfida ancora le sue ex compagne con in palio il secondo trofeo nazionale.

Nella prima finale, quella della Supercoppa Italiana, ci fu poca storia e le venete vinsero abbastanza agevolmente, la speranza, viste le ultime uscite di Conegliano, è che si possa assistere ad una partita spettacolare. Il ritmo che la squadra di Santarelli riesce ad imprimere al match, quando tutte le giocatrici stanno bene, diventa insostenibile per qualsiasi rivale. Si è visto ieri in semifinale con Chieri, si è visto ultimamente in campionato. Conegliano è disarmante in fase cambio palla e micidiale in difesa e contrattacco e quindi le avversarie fanno abbastanza preso a rassegnarsi ed alzare bandiera bianca.

Milano ci proverà, sapendo che Santarelli riserverà un trattamento speciale, a muro e in difesa, a Paola Egonu che dovrà dimostrare di avere gli anticorpi giusti, cercando di rischiare, limitando al minimo gli errori. Non è solo quella tra Egonu e Haak la sfida interessante di oggi: le registe Wolosz e Orro, ad esempio, si troveranno di fronte per l’ennesima volta con la palleggiatrice azzurra sempre stimolata dalla bravura della polacca e, a proposito di ex di turno, sempre nelle file milanesi ci saranno nientemeno che Raphaela Folie e Myriam Sylla a cercare di creare qualche grattacapo alla squadra con cui hanno stabilito il nuovo record di vittorie consecutive non troppo tempo fa.