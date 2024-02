Volley femminile, le migliori italiane della 21° giornata di A1. Bartolucci e Malual, nomi nuovi alla ribalta!

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 21ª GIORNATA DI SERIE A1

ISABELLA DI IULIO Partita di sostanza dell’alzatrice di Scandicci che, quando viene chiamata in causa, si fa sempre trovare pronta. La vittoria con Cuneo porta anche la sua firma.

VALENTINA BARTOLUCCI Prende il posto di Bosio nel secondo set e guida Novara ad una vittoria importante, la giovane palleggiatrice delle piemontesi che non soffre la tensione e distribuisce palloni con precisione e sagacia tattica.

SARA BONIFACIO Implacabile la centrale di Novara che chiude il suo match con un eloquente 71% in attacco che frutta 16 punti, di cui però ben 5 a muro e uno al servizio. Prova da incorniciare.

FEDERICA SQUARCINI Entra con lo spirito giusto anche se è solo turnover e nei tre set contro Bergamo mette a segno 12 punti con 5 muri e un ace e una percentuale di attacco del 60%.

REBECCA PIVA Partita impeccabile per la schiacciatrice di Busto che conquista una bella vittoria con Firenze. Piva chiude con 18 punti all’attivo, il 65% in ricezione, il 52% in attacco e due muri.

ADHUOLJOK JOHN MAJAK MALUAL Molto bene la sostituta di Egonu, tenuta a riposo in mezzo alla doppia sfida di Champions. Malual chiude con 26 punti, 3 muri e il 48% in attacco.