Volley, cosa è successo a Sbertoli: infortunio e uscita anzitempo in Champions League. E il sostituto…

Trento si è qualificata alle semifinali della Champions League, surclassando il Berlin Recycling Volleys con un secco 3-0 nel confronto di ritorno dei quarti, dopo essersi imposta con il massimo scarto anche nella sfida d’andata disputata in Germania. I Campioni d’Italia hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno liquidato i teutonici, regalandosi così la doppia sfida contro Civitanova per un posto nell’atto conclusivo della massima competizione continentale.

I dolomitici non hanno però potuto gioire completamente, visto che si è infortunato il palleggiatore Riccardo Sbertoli. Il regista 25enne, che si stava ben intendendo con gli attaccanti Kamil Rychlicki, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, si è fatto male a un dito della mano destra durante lo scambio che ha portato i padroni di casa sul 23-18 nel primo set. L’azzurro è subito uscito dal campo e si è recato negli spogliatoi.

Ora bisognerà aspettare tutti gli accertamenti del caso per comprendere la realtà entità di questo problema fisico. L’auspicio è che non si tratta di un grave infortunio, visto che Trento si appresta a vivere la fase calda della propria stagione: tra una settimana incominceranno i quarti di finale dei playoff scudetto (quarti di finale contro Modena) e tra un paio di settimane è prevista la prima sfida contro la Lube in Champions League.

Riccardo Sbertoli è stato sostituito dal 24enne Alessandro Acquarone, che si è ben distinto. Il nativo di Sanremo, che ha militato anche nella Nazionale Under 20, è alla sua prima stagione ai piani alti dopo aver trascorso sei annate agonistiche in Serie A2 (cinque complete a Santa Croce, l’ultima in cadetteria tra Santa Croce e Motta di Livenza).