UAE Tour 2024, tappa di oggi Louvre Abu Dhabi Museum-Abu Dhabi Breakwater: orari, percorso, tv, streaming, favoriti

L’UAE Tour 2024 si avvia verso la conclusione. Sesta delle sette tappe in programma, la Louvre Abu Dhabi Museum-Abu Dhabi Breakwater di 138 chilometri; ultima occasione per i velocisti per potersi portare a casa un successo importante.

PERCORSO

Frazione quasi tutta pianeggiante, che passerà nella prima parte sul circuito di Yas Marina, che ospita il Gran Premio di Formula 1 dal 2009. Subito dopo il secondo traguardo volante della Sorbonne University c’è un dentello che può creare qualche piccolo grattacapo, ma nemmeno troppo esagerato; sarà poi pianura fino al traguardo.

FAVORITI

Nelle prime due volate il re è stato Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ed il belga vorrà il terzo successo della sua settimana. In tanti però proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote, da Olav Kooij (Visma-Lease a Bike), che ieri si è imposto per un nonnulla, a Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) passando per Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a Fabio Jakobsen (Team DSM-Firmenich PostNL). Speranze azzurre affidate ad Elia Viviani (Ineos-Grenadiers) e Jakub Mareczko (Team Corratec-Vini Fantini).

PROGRAMMA SESTA TAPPA UAE TOUR 2024

Sabato 24 febbraio

Orario di partenza: ore 10.30

Orario di arrivo stimato: ore 13.30

TAPPA DI OGGI UAE TOUR 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle 11.50

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW+

Diretta testuale: OA Sport