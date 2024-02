Tuffi, Tocci-Marsaglia si giocano la qualificazione a Parigi 2024: i pass in palio nel sincro e chi è già ai Giochi

I Mondiali 2024 di tuffi in corso a Doha, in Qatar, mettono in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi: la coppia azzurra in gara nel sincro maschile del trampolino da 3 metri sarà composta da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, che ai Mondiali dello scorso anno chiusero sesti e non colsero il pass olimpico.

Il podio dei Mondiali 2023 di Fukuoka è stato composto da Cina (Long Daoyi/Wang Zongyuan), Gran Bretagna (Anthony Harding/Jack Laugher) e Francia (Jules Bouyer/Alexis Jandard), ma dato che la Francia ha il posto riservato come Paese ospitante, la qualificazione è andata agli Stati Uniti (Tyler Downs/Greg Duncan), quarti.

Se lo scorso anno erano tre i pass in palio, in quest’occasione saranno quattro le coppie che si qualificheranno ai Giochi, portando il totale ad otto: per ottenere la carta olimpica occorrerà essere tra le prime quattro coppie di Nazioni non ancora qualificate. Il pass non è nominale, ma assegnato al Paese.

PAESI QUALIFICATI AI GIOCHI SINCRO MASCHILE DA 3 METRI

Cina (Long Daoyi/Wang Zongyuan)

Gran Bretagna (Anthony Harding/Jack Laugher)

Francia (Jules Bouyer/Alexis Jandard)

Stati Uniti (Tyler Downs/Greg Duncan)