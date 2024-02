Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di domani. Orari 15 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Doha è ancora al centro del mondo degli sport acquatici. Siamo in dirittura d’arrivo con i Mondiali di Doha, con il nuoto in corsia che caratterizzerà buona parte della tredicesima giornata.

Saranno cinque i titoli che verranno assegnati nel pomeriggio di domani . Le speranze sono perlopiù su Alberto Razzetti, che dovrà però essere bravo a gestire il doppio impegno con la finale dei 200 farfalla oltre alla semifinale dei 200 misti. Anche Costanza Cocconcelli nei 50 dorso, Manuel Frigo e Alessandro Miressi nei 100 stile libero proveranno a dire la loro.

In mattinata batterie dei 100 stile libero donne con Chiara Tarantino, dei 200 dorso con Lorenzo Mora, dei 200 rana con Francesca Fangio e della 4×200 femminile con Giulia D’Innocenzo, Emma Virginia Menicucci, Sofia Morini e Giulia Ramatelli. Spazio anche per la pallanuoto, con l’Italia di Sandro Campagna che si gioca il posto in finale con la Spagna, e la finale maschile dei tuffi grandi altezze con Andrea Barnabà e Davide Baraldi.

La tredicesima giornata dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD (sessione mattutina nuoto e finali pallanuoto) e da Rai2 (sessione pomeridiana nuoto) ; in streaming su RaiPlay, RaiPlay2 (sessione mattutina nuoto) e RaiPlay 3 (tuffi grandi altezze). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per tutto il programma di domani.

MONDIALI NUOTO 2024, IL PROGRAMMA DEL 15 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto uomini – Cina-Australia (finale 11° posto)

7.32 Nuoto – batterie 100 sl donne (Chiara Tarantino)

7.56 Nuoto – batterie 200 dorso uomini (Lorenzo Mora)

8.11 Nuoto – batterie 200 rana donne (Francesca Fangio)

8.28 Nuoto – batterie 200 rana uomini

8.30 Pallanuoto uomini – Romania-Stati Uniti (finale 9° posto)

8.44 Nuoto – batterie 4×200 sl donne (Giulia D’Innocenzo, Emma Virginia Menicucci, Sofia Morini e Giulia Ramatelli)

9.02 Tuffi grandi altezze – 27 metri uomini (Andrea Barnabà, Davide Baraldi)

10.00 Pallanuoto uomini- Montenegro-Grecia (semifinali 5°-8° posto)

12.30 Pallanuoto uomini – Serbia-Ungheria (semifinali 5°-8° posto)

14.00 Pallanuoto uomini – Spagna-Italia (semifinali)

15.30 Pallanuoto uomini – Croazia-Francia (semifinali)

17.02 Nuoto – finale 200 farfalla donne

17.11 Nuoto – semifinali 100 sl donne

17.21 Nuoto – finale 100 sl uomini (ev. Manuel Frigo, Alessandro Miressi)

17.36 Nuoto – finale 50 dorso donne (ev. Costanza Cocconcelli)

17.43 Nuoto – semifinali 200 rana uomini

18.03 Nuoto – finale 200 misti uomini (ev. Alberto Razzetti)

18.19 Nuoto – semifinali 200 rana donne

18.33 Nuoto – semifinali 200 dorso uomini

18.45 Nuoto – finale 4×200 mista donne

PROGRAMMA NUOTO MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (sessione mattutina nuoto e pallanuoto); Rai 2 (sessione pomeridiana nuoto)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport