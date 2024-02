Tuffi grandi altezze, domani il via del Mondiale di Doha. Gli azzurri vogliono sorprendere

Con la conclusione dei “classici” tuffi in piscina, da domani ai Mondiali di Doha comincia lo spettacolo delle gare dei tuffi dalle grandi altezze. La formula non è cambiata con sempre quattro round spalmati su due giorni, con le donne impegnate domani e mercoledì, mentre con gli uomini che saranno in gara sempre domani e poi giovedì.

Ci sono anche tre azzurri al via della competizione e l’obiettivo è quello di ottenere il miglior piazzamento possibile, magari cercando di migliorare il risultato di sei mesi fa a Fukuoka. In campo maschile ci saranno il diciannovenne Andrea Barnabà ed il 22enne Davide Baraldi, con entrambi che possono puntare ad un ingresso nella Top-10; tra le donne, invece, toccherà ad un’altra giovane, la 21enne Elisa Cosetti, bronzo agli Europei del 2022, che ha come obiettivo quello di fare meglio del nono posto ottenuto in Giappone.

Nella lotta per le medaglie in campo femminile si potrebbe riproporre lo stesso scenario visto a Fukuoka, con l’australiana Rhiannan Iffland contro ben tre canadesi, Molly Carlson, Jessica Macaulay e Simone Leathead. Non ci sarà l’americana Meili Carpenter, quinta all’ultimo Mondiale, ma gli Stati Uniti presentano un terzetto da tenere d’occhio con Ellie Smith, Genevieve Sangpan e Kaylea Arnett.

Al maschile gara apertissima anche se i fari sono tutti puntati sul duo rumeno Constantin Popovici e Catalin-Petru Preda, capaci di regalare una storica doppietta al proprio Paese in quel di Fukuoka. Ci sarà come sempre l’eterno Gary Hunt, che a 39 anni va a caccia di un’altra medaglia nella sua incredibile carriera. Fari puntati anche su un altro veterano, l’ucraino Oleksiy Prygorov (36 anni), ma le sorprese non mancheranno, con tuffi dai coefficienti altissimi.