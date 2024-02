Tuffi grandi altezze, Barnabà: “Entrare in top10 resta l’obiettivo”; Baraldi: “Stiamo lavorando per aumentare i coefficienti”

Bilancio positivo in chiave azzurra al termine della prima giornata dei Campionati Mondiali 2024 di tuffi dalle grandi altezze, in corso di svolgimento a Doha (in Qatar). Dopo il brillante sesto posto di Elisa Cosetti a metà della gara femminile dai 20 metri, l’Italia archivia un doppio piazzamento provvisorio alle porte della top10 dopo due serie nella competizione maschile da 27 metri.

Andrea Barnabà, 11° con 162.80 punti complessivi, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Io sono contento. I tuffi li ho fatti come speravo, poi i voti alla fine non posso deciderli quindi mi devo per forza accontentare. Dopodomani cerchiamo di fare meglio, come sempre. Sicuramente entrare nella top10 rimane l’obiettivo fisso, però personalmente punto a fare tutti i tuffi costantemente come oggi e cercare di continuare così o migliorare“.

Queste invece le dichiarazioni di Davide Baraldi, 12° con 148.80: “Il primo tuffo non è andato benissimo, ma la cosa più importante per me in questo momento è essere riuscito ad essere qua con la mia squadra a partecipare alla gara. I mesi passati sono stati difficili, sportivamente parlando. Sono riuscito a salire da 27 metri di nuovo e ho fatto bene il secondo tuffo. Sono felice. Dopodomani puntiamo in primis a migliorare il record personale di punti ed entrare in top10, che è quello che speriamo da inizio anno. Per ora stiamo lavorando su tuffi che già conosciamo e che abbiamo eseguito nel 2023 ai Mondiali. Nelle prossime stagioni stiamo lavorando per implementare e raggiungere coefficienti più difficili. Ce la faremo perché siamo un bel team“.