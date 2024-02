Trofeo Laigueglia 2024: il francese Lenny Martinez vince in solitaria, Vendrame in piazza d’onore

Inizio di stagione super per il giovane francese Lenny Martinez: secondo anno da professionista, subito due vittorie, andando a trionfare in solitaria anche al Trofeo Laigueglia con un’azione spettacolare sul finale. Esulta la Groupama – FDJ, che ha in casa un vero e proprio talento.

Fuga a cinque nella prima parte di gara: David Martin Romero (Team Polti Kometa), Ben Grander (Mg.K Vis Colors for Peace), Diego Bracalente (Team MBH Bank Colpack Ballan) e Marco Palomba (General Store Essegibi F.Lli Curia). Il gruppo ha lasciato cinque minuti di margine per poi andare a recuperare a mano a mano.

Entrati nel circuito finale accelerazione della UAE Emirates in forze, dopo la prima scalata al Colla Micheri è esplosa la corsa con prima lo scatto di Lorenzo Rota, poi il contrattacco in quattro di Martinez, Scaroni, Rafferty e Christen, raggiunti successivamente da Andrea Vendrame. Il plotone non ha reagito e questo drappello ha guadagnato un discreto gap.

Il tutto si è andato a decidere sull’ultima scalata al Colla Micheri: Lenny Martinez ha provato in tutti i modi ad andare via e all’ennesimo scatto ci è riuscito, sorprendendo proprio in cima Christen. Gran sfida tra il francese e lo svizzero nella discesa successiva, un inseguimento costante, che ha visto però prevalere Martinez, che ha trionfato in solitaria.

Alle sue spalle Andrea Vendrame conferma la seconda posizione del 2023 battendo in uno sprint ristretto il rientrante Juan Ayuso (UAE Emirates) e Christian Scaroni.