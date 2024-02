Tour of Antalya 2024: curiosità per Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli

Si susseguono le corse nel calendario intensissimo in questa prima parte di stagione del ciclismo su strada al maschile. In Turchia da domani in programma l’edizione numero cinque del Tour of Antalya, che vede in scena quattro tappe, con una startlist non di primissimo piano. Andiamo a scoprire la corsa nel dettaglio.

PERCORSO

Un paio di tappe molto mosse, la più dura sicuramente quella a Tahtali con arrivo in vetta su una cima di 6,9 chilometri al 9,1% di pendenza media e ultimo chilometro durissimo costantemente oltre il 10%.

Tappa 1 (08/02): Side – Antalya (135 km)

Tappa 2 (09/02): Demre – Antalya (140,5 km)

Tappa 3 (10/02): Kemer – Tahtali (133,4 km)

Tappa 4 (11/02): Antalya – Antalya (183,9 km)

FAVORITI

Curiosità in casa azzurra per la sfida tra i giovani Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Davide Piganzoli (Team Polti Kometa), secondo e terzo all’ultimo Tour de l’Avenir. Da seguire anche Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious), reduce da una buona trasferta in Arabia. Tra i papabili uomini di classifica anche il britannico Paul Double, sempre del team di Basso e Contador, scalatori sono anche gli elvetici Sébastien Reichenbach (Tudor Pro Cycling Team) e Matteo Badilatti (Q36.5 Pro Cycling Team).

ITALIANI AL VIA

1 PERRACCHIONE Alessandro Team Novo Nordisk 18y + 364d 2 SCALCO Matteo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 19y + 227d 3 CONFORTI Lorenzo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 19y + 261d 4 PELLIZZARI Giulio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 20y + 79d 5 BRUTTOMESSO Alberto Bahrain – Victorious 20y + 101d 6 PINARELLO Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 20y + 211d 7 OIOLI Manuel Q36.5 Pro Cycling Team 20y + 267d 8 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa 21y + 215d 9 DE CASSAN Davide Team Polti Kometa 22y + 35d 10 RIDOLFO Filippo Team Novo Nordisk 22y + 92d 11 CALZONI Walter Q36.5 Pro Cycling Team 22y + 184d 12 OLIVERO Simone Team Corratec – Vini Fantini 22y + 285d 13 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 22y + 293d 14 PINAZZI Mattia VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 22y + 310d 15 FANCELLU Alessandro Q36.5 Pro Cycling Team 23y + 289d 16 POLGA Antonio Team Novo Nordisk 24y + 319d 17 ZAMBELLI Samuele Team Corratec – Vini Fantini 25y + 312d 18 MURGANO Marco Team Corratec – Vini Fantini 25y + 316d 19 MONACO Alessandro Team Corratec – Vini Fantini 26y + 4d 20 ZANONCELLO Enrico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 26y + 190d 21 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa 27y + 90d 22 MARECZKO Jakub Team Corratec – Vini Fantini 29y + 284d 23 GAROSIO Andrea Team Polti Kometa 30y + 64d 24 CONTI Valerio Team Corratec – Vini Fantini 30y + 315d 25 TIZZA Marco Bingoal WB 32y + 2d 26 MAESTRI Mirco Team Polti Kometa 32y + 105d 27 SBARAGLI Kristian Team Corratec – Vini Fantini 33y + 276d

Foto: Lapresse