Tour de la Provence 2024: Mads Pedersen concede il tris davanti Zingle e Champoussin

Al Tour de la Provence vince sempre e solo Mads Pedersen. Il danese della Lidl-Trek trionfa anche nella seconda tappa della corsa francese da Forcalquier a Manosque (165km) davanti ai padroni di casa Axel Zingle (Cofidis) e Clement Champoussin (Arkea-B&B Hotels). Pedersen si era già imposto nel prologo e nella prima tappa ed ovviamente è in testa alla classifica generale con 24 secondi sul francese Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

La prima fuga di giornata vede protagonisti Marco Frigo (Israel-Premier Tech), il francese Emmanuel Morin (Van Rysel-Roubaix), il belga Kasper Saver, l’americano Scott McGill (Project Echelon Racing) e il francese Thomas Bonnet (TotalEnergies), quest’ultimi due che hanno poi perso contatto, venendo risucchiati dal gruppo e con il transalpino che poi si è addirittura ritirato.

Frigo ha poi proseguito l’azione in solitaria, passando anche per primo sul GPM del Col de l’Aire dei Masco, conservando un vantaggio di poco più di un minuto a venticinque chilometri alla fine. All’inseguimento dell’italiano si lancia poi un gruppetto di dieci atleti con presenti Mads Pedersen e Axel Zingle.

Per Frigo non ci sono speranze ed gli inseguito arrivano a prenderlo. Ci si gioca la vittoria in volata e per la terza volta consecutiva è Mads Pedersen il più forte di tutti. Il belga non ha davvero rivali in questa gara ed i francesi Zingle e Champoussin possono solo accontentarsi delle posizioni sul podio. Da segnalare il settimo posto di Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), migliore degli azzurri.