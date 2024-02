Remco Evenepoel vince di forza la Figueira Champions Classic: mirabolante fuga solitaria di oltre 50 km

Remco Evenepoel ha fatto il proprio imperiale ritorno in gara dopo i ritiri invernali e alla prima uscita stagionale ha saputo prontamente fare centro. Da autentico fuoriclasse, il 24enne belga ha vinto di forza la Figueira Champions Classic, corsa di un giorno (livello 1.Pro) andata in scena in Portogallo. Lungo un percorso di 192 km tra Sao Pedro e Figueira da Foz, caratterizzato da alcune asperità impegnative nella seconda parte, l’alfiere della Soudal-Quick Step ha fatto la differenza in maniera perentoria, attaccando in solitaria quando mancavano poco più di 50 chilometri all’arivo e giungendo in solitaria al traguardo.

Il Campione del Mondo a cronometro, nonché iridato in linea nel 2022 e vincitore di una Vuelta di Spagna, ha conquistato il suo 51 sigillo da professionista (l’ultimo risaliva allo scorso 14 settembre, quando si impose nella 18ma tappa della Vuelta). Remco Evenepoel tornerà in gara il 14 febbraio, quando scatterà la Volta ao Algarve (breve corsa a tappe sempre in terra lusitana). A seguire l’intensa primavera con Parigi-Nizza, Giro dei Paesi Baschi, Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, dove andrà a caccia della terza affermazione consecutiva.

Il gruppo dei migliori ha accusato un ritardo di 1’48”. A regolare il plotone è stato il belga Vito Braet (Intermarché-Wanty), terzo posto per il nostro Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team) davanti al tedesco Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling Team) e all’olandese Lars Boven (Alpecin-Deceuninck). Settima piazza per Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team).