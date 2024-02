Tiro a volo, Italia: la lista dei 4 tiratori maschili di trap da cui usciranno i convocati per Parigi 2024

Mentre la stagione internazionale ha preso il via con la prima tappa della Coppa del Mondo, tenutasi al Cairo, l‘Italia del tiro a volo inizia a pianificare le sue scelte pensando alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il Consiglio Federale della FITAV (Federazione Italiana Tiro a volo), su indicazioni del direttore tecnico Marco Conti, ha reso nota la lista dei 4 tiratori maschili di trap da cui usciranno i convocati per l’avventura a Cinque Cerchi della prossima estate.

Due pass conquistati e una quaterna di elementi espertissimi fra cui scegliere. Si tratta di: Giovanni Pellielo, Daniele Resca, Mauro De Filippis e Massimo Fabbrizi.

Tutti e quattro per varie ragioni hanno le loro possibilità di essere selezionati per Parigi 2024: Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis hanno conquistato sul campo le carte contingentali per l’Italia, oltre al fatto che hanno una grande esperienza il primo (visto anche il suo incredibile palmares a cui manca peraltro solo l’oro olimpico) e una grande costanza il secondo, unico ad essere presente anche alle Olimpiadi di Tokyo per merito del suo ranking internazionale.

Daniele Resca e Massimo Fabbrizi invece hanno dalla loro la possibilità, sul palcoscenico a Cinque Cerchi, di “rompere” molti momenti di tensione con serie infinite fatte di grande precisione anche nelle condizioni più difficili.

Per Marco Conti ci sono “problemi di abbondanza”, cosa che per un tecnico è sempre piacevole nel momento in cui vi sarà da scegliere.

Foto: ISSF