Tiro con l’arco, Europei indoor 2024: record del mondo per Cinzia Noziglia nell’arco nudo. Italiani in alto nelle qualificazioni

Prima giornata degli Europei indoor di tiro con l’arco 2024 in quel di Varazdin, in Croazia. Sono già arrivate grandi soddisfazioni per i colori italiani, specie dalla mattinata di qualificazioni nell’arco nudo.

Cinzia Noziglia ha fatto subito segnare il record del mondo arco nudo sulle 60 frecce di qualifica totalizzando 556 punti, superando di ben quattro punti la migliore prestazione mondiale del febbraio 2023 della svedese Lina Bjorklund. Noziglia che ha chiuso in testa la classifica di qualificazione, mentre le altre azzurre Fabio Rovatti e Alessandra Bigogno hanno concluso al quinto e al settimo posto con 517 e 516 punti. Italia che ha chiuso davanti anche al maschile con Simone Barbieri che ha totalizzato 559 punti, Giuseppe Seimandi è quinto con 534, mentre Valter Basteri chiude sesto a 532.

Per quanto riguarda il compound, al maschile i due migliori azzurri in gara, Marco Bruno e Valerio Della Stua, chiudono rispettivamente nono e undicesimo, a quota 593. Michea Godano chiude invece al sedicesimo posto con 590 punti. Nel femminile Elisa Roner è seconda con 591 punti, a un solo punto da Ella Gibson. Quarto posto per Marcella Tonioli con 584 e quinto per Andrea Nicole Moccia con 582 grazie. Un italiano invece è in testa tra gli junior grazie a Lorenzo Gubbini che conclude la qualifica con 592 punti.

Nel pomeriggio si è passati invece all’arco olimpico senior e junior. Primo posto al termine delle 60 frecce tra i senior per Matteo Borsani con 592 punti al maschile e Chiara Rebagliati al femminile con 584. Nel maschile è sesto Mauro Nespoli con 583 mentre Alessandro Paoli chiude ottavo con 582, nel femminile sesta posizione per Lucilla Boari con 577 e ottava per Tatiana Andreoli con 571. Tra gli juniores Emiliano Rampon mette a referto il punteggio di 583 e chiude terzo, mentre Riccardo Alfano è quarto con 580, diciottesimo Francesco Pernice con 563. Nel femminile Ginevra Landi è seconda tra le donne con 583 punti, nona posizione per Chiara Compagno con 565 e quindicesima per Lucia Mosna con 556.

Nelle gare a squadre compound, l’Italia termina la qualifica al secondo posto al maschile con 1776 punti. Primo posto e record italiano per quanto concerne la squadra femminile con 1756 così come in testa Junior italiana al maschile con 1765 punti. Terze invece le juniores al femminile. Prima posizione per entrambe le squadre dell’arco nudo, gli uomini si attestano a 1625 punti, le donne a 1589. Nell’arco olimpico maschile la squadra azzurra si prende la seconda posizione con 1757 punti dietro all’Ucraina. Stessa classifica per le azzurre che totalizzano 1732 punti e si accodano sempre all’Ucraina.