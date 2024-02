Tiro a volo, Mauro De Filippis vince in Coppa del Mondo! Trionfo nel trap a Rabat

L’Italia è ancora protagonista a Rabat, città del Marocco che sta ospitando la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo. Dopo il trionfo di Jessica Rossi in campo femminile, Mauro De Filippis ha conquistato il primo posto nella gara maschile di trap, rendendosi protagonista di una prova d’alto profilo.

L’azzurro, che aveva chiuso le qualifiche al quarto posto con 120/125, è salito in cattedra nella Finale, mandando a segno 46 piattelli su 50, mancandone quindi solo quattro. Si è dovuto arrendere dunque il ceco David Kostelecky che, nell’ultimo atto, ha sparato 45/50, cedendo il passo all’azzurro.

Terzo posto poi per l’australiano James Willet (35/40), abile a regolare l’atleta del Qatar Al Rumaihi Mohammed, quarto con 30/40.Completano il quadro dei finalisti poi Talai Alrashidi (25/30) e Clement Boutgue (20/25).

Decimo posto invece Giovanni Pellielo, rallentato in qualifica in una sfortunata penultima serie, dove ha mancato tre piattelli. Tredicesimo infine Massimo Fabbrizi (118/125), mentre Giacomo Barletta (in corsa solo per il ranking) ha raccoltola ventesima piazza con 118/125.