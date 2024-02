Tiro a segno, Europei 10 metri 2024: argento per l’Italia nella pistola femminile, la Germania svetta nella seconda femminile

Arriva la seconda medaglia per l’Italia da Gyor, città dell’Ungheria che ospita questa settimana i Campionati Europei 2024 di tiro a segno dedicati alla pistola e alla carabina 10 m. Dopo il bronzo della squadra maschile, oggi la squadra femminile di pistola ha ottenuto il secondo posto, arrendendosi solo alla Georgia.

Il trio composto da Alessandra Fait, Federica Quattrocchi e Cristina Magnani ha raccolto in totale 1681 punti, poco meno delle georgiane, vincitrici con 1695 punti; terza poi la Germania con 677 punti.

Nella prima gara della giornata, quella della carabina mista, a imporsi è stato il binomio di Germania 1 che, nel gold medal match, ha superato per 16 a 12 la squadra Serbia 1. Terza posizione invece per il secondo team teutonico, abile a passeggiare su Polonia 1. In top 15 invece gli azzurri Veronica Maria Calvello e Roberto Tommaso (Italia 2) si sono piazzati al tredicesimo posto con 623.1, mentre Carlotta Salafia e Luca Sbarbati al quindicesimo con 622.7.

Nella pistola individuale maschile vittoria per il polacco Rakitsky che, con 240.6, ha superato il tedesco Koeppl (240.3) e il rumeno Luca Joldea. Bene poi Mattia Scodes, bravo a raggiungere la finale chiudendo in settima piazza con 136.7. Più lontano Gabriele Villani, quattordicesimo in qualifica con 564, e Matteo Mastrovalerio, quarantaquattresimo con 558.

In campo femminile trionfo per la georgiana Prodiashvili, leader con 242.2 davanti alla slovena Manja Slak (327.6) a all’ungherese Domsits (215.0). Sesto posto poi per Alessandra Fait con 157.3 dopo gli shoot out. Da segnalare inoltre il diciottesimo posto di Federica Quattrocchi (558) e il ventiquattresimo di Cristina Magnani (555).

La carabina a tre maschile è stata invece vinta dalla Germania, vittoriosa nel vìs-a-vìs finale contro la Norvegia per 16-6. Terzo posto invece per L’Austria, audace a imporsi contro la Svezia con il medesimo punteggio. Tra le donne trionfo invece della Germania, vincitrice per 16-8 contro la Polonia. Repubblica Ceca terza di misura invece nello scontro diretto con l’Austria per 16-10