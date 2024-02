Tiro a segno, ancora 3 competizioni per Monna e Maldini per cercare la vetta del ranking olimpico

In questo inizio di 2024 sono state disputate già due gare di Coppa del Mondo della pistola da 10 metri maschile, e purtroppo in chiave ranking olimpico non sono giunte buone notizie per l’Italia. Elidendo i tiratori che non saranno eleggibili, nella pistola 10 metri ad aria compressa è ora secondo Paolo Monna, mentre è terzo Federico Nilo Maldini. I due azzurri sono stati scavalcati dal lettone Lauris Strautmanis.

Le restanti quote saranno così distribuite: 2 agli Europei 10m di Gyor (Ungheria) il 29 febbraio e 2 al Torneo di qualificazione olimpica di Rio de Janeiro (Brasile) dal 13 al 19 aprile. Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà proprio il 9 giugno 2024: il ranking olimpico che verrà stilato in tale periodo metterà in palio 1 pass. Le carte olimpiche, ad eccezione di quelle assegnate attraverso il ranking, sono non nominali: potranno essere schierati al massimo due atleti per Nazione in ciascuna specialità ai Giochi.

Restano 3 gare valide per il ranking olimpico, per un totale di potenziali 6000 punti in palio (a patto che partecipino almeno 50 tiratori a ciascuna competizione): gli Europei di 10m di Gyor, in Ungheria, il 29 febbraio, e le tappe di Coppa del Mondo di Baku il 3-4 maggio e di Monaco di Baviera il 5-6 giugno. Strautmanis ha 508 punti di margine su Paolo Monna e 843 su Federico Nilo Maldini. Nulla è perduto per i due azzurri.

PASS OLIMPICI TIRO A SEGNO

PISTOLA 10 METRI ARIA COMPRESSA MASCHILE

Pavlo Korostylov (Ucraina)

Liu Jinyao (Cina)

Lee Wonho (Corea del Sud)

Gulfam Joseph (Pakistan)

Philipe Chateaubrian (Brasile)

Damir Mikec (Serbia)

Ruslan Lunev (Azerbaigian)

Ismail Keles (Turchia)

Kiril Kirov (Bulgaria)

Zhang Bowen (Cina)

Robin Walter (Germania)

Jason Solari (Svizzera)

Samir Bouchireb (Algeria)

Mohammed Bin Dallah (Libia)

Tugrul Özer (Canada)

Sarabjot Singh (India)

Johnathan Wong (Malesia)

Bailey Groves (Australia)

Varun Tomar (India)

Enkhtaivany Davaakhüü (Mongolia)

PISTOLA AUTOMATICA 25 METRI MASCHILE

Clement Bessaguet (Francia)

Oliver Geis (Germania)

Christian Reitz (Germania)

Lee Gunhyeok (Corea del Sud)

Ghulam Mustafa Bashir (Pakistan)

Lu Zhiming (Cina)

Cuba Leuris Pupo (Cuba)

Martin Podhrasky (Repubblica Ceca)

Li Yuehong (Cina)

Dai Yoshioka (Giappone)

Denys Kushnirov (Ucraina)

Peeter Olesk (Estonia)

Omar Mohamed (Egitto)

Douglas Gómez (Venezuela)

Henry Leverett (Stati Uniti)

Anish Bhanwala (India)

Song Jong-Ho (Corea del Sud)

Scott Anderson (Australia)

Nikita Chiryukin (Kazakistan)

Vijayveer Sidhu (India)

RANKING OLIMPICO PISTOLA 10 METRI ARIA COMPRESSA MASCHILE

1 10849 MIKEC Damir SRB SRB 1984

2 9576 STRAUTMANIS Lauris LAT LAT 1995

3 9075 ZHANG Bowen CHN CHN 1996

4 9068 MONNA Paolo ITA ITA 1998

5 8733 MALDINI Federico Nilo ITA ITA 2001

6 7575 LEE Wonho KOR KOR 1999

7 7252 TUZINSKY Juraj SVK SVK 1984

8 7134 KELES Ismail TUR TUR 1988

9 6958 DONKOV Samuil BUL BUL 1983

10 6818 SVECHNIKOV Vladimir UZB UZB 1998

CALENDARIO QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI PISTOLA 10 METRI

(eventi maschili aperti ai tiratori italiani)

Europei 10m 2024, Gyor (Ungheria), 24 febbraio-3 marzo: 4 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Torneo di qualificazione olimpica, Rio (Brasile) 11-19 aprile 2024: 8 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Ranking olimpico, 14 agosto 2022-9 giugno 2024: 4 pass, 1 per ciascuna gara individuale (quota nominale)