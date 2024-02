Tennis, si ritira Ernests Gulbis: fu semifinalista al Roland Garros 2014 battendo Federer

Non giocava da oltre un anno, Ernests Gulbis. L’ultimo match in cui abbiamo visto all’opera il lettone è stato in Coppa Davis lo scorso anno, battendo con estrema fatica l’israeliano Cukierman, il 4 febbraio 2023. Oggi è invece arrivata la notizia del ritiro di un giocatore dotato di estremo talento, ma mai capace di farlo fruttare fino in fondo.

In molti lo ricordano per il suo anno di grazia, il 2014, quando riuscì a spingersi fino alle semifinali del Roland Garros battendo anche Roger Federer nel suo percorso e arrendendosi soltanto a Novak Djokovic, e poco dopo riuscì a entrare per la prima volta in carriera anche in top 10. Ma il lettone era un giocatore dotato davvero di qualcosa di più con la racchetta in mano.

Non ha mai avuto però quell’ardore sacro che lo avrebbe potuto portare a vette più alte rispetto a quelle toccate perché, sia chiaro, arrivare in top 10 mondiale non è mica una bazzecola. Però gli è sempre mancata la voglia di fare quel passo in più: di dedicarsi completamente al tennis, tra allenamenti e vita regolare.

Si ritira così un gran talento che alla fine si è portato a casa sei tornei, Marsiglia e Nizza nel 2014, due volte Delray Beach (2010 e 2013), Los Angeles (2011) e San Pietroburgo (2013). Un giocatore forse che sarebbe stato meglio negli anni ’70, un po’ pigro e un po’ viveur, come dimostra la storia dell’aver speso in una notte al Casinò tutto il montepremi di quel magico Roland Garros 2010.