Tennis, Matteo Berrettini aggiorna sulle sue condizioni: “Presto tornerò in campo”

Matteo Berrettini vuole tornare al più presto in campo. Il tennista romano non è riuscito ancora a debuttare in questo 2023, rinunciando ai primi appuntamenti in Australia per un paio di problemi fisici che ne hanno minato la condizione, facendolo precipitare in classifica. Ma ora l’ex numero 6 al mondo sembra pronto a ripartire.

Negli ultimi giorni Matteo sta pubblicando molto spesso sui propri profili social aggiornamenti sui propri progressi in mezzo al campo, lavorando alacremente. Oggi pomeriggio invece ha rilasciato un piccolo video sulle sue storie di Instagram, strizzando l’occhio verso il ritorno alle competizioni.

“Da un po’ di tempo ho la necessità di dover ringraziare tutti coloro che mi stanno aiutando in questo periodo – afferma avanti allo schermo del suo telefono – Non sono stati i mesi più facili della mia carriera, e sto cercando di superarli con grande impegno per potermi rimettere in carreggiata e fare tante cose belle, ci tenevo a ringraziarvi mettendoci la faccia, ho voluto condividere queste parole con voi senza ascoltare nessuno del mio entourage“.

Un video fatto di getto, con cui annuncia i suoi progressi in mezzo al campo con un filo di emozione: “Volevo dirvi solo che sto meglio e che tornerò in campo tra poco. Sto lavorando intensamente, ho tanta voglia di tornare in campo, ma bisogna avere un altro po’ di pazienza“. E poi, ringraziando ancora una volta i suoi fan che lo hanno supportato, chiude con una frase: “Quando riguarderò il video mi vergognerò tantissimo, ma questo sono io“. Un ragazzo semplice, che senza tennis ha sofferto tanto. E vuole riprendersi in mano la sua carriera.