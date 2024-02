Tennis, quando il ritorno in campo di Matteo Berrettini? Non iscritto a Indian Wells, ma la porta non è chiusa

Il tennis italiano sta sicuramente vivendo una vera e propria età dell’oro con i trionfi degli ultimi tempi, tra la Coppa Davis e l’Australian Open messi in bacheca. Jannik Sinner si sta imponendo come il leader del movimento, mentre si attende con ansia il ritorno in auge di Matteo Berrettini, ormai fermo dagli ultimi US Open.

Il romano, precipitato oltre la centesima posizione in classifica mondiale a causa delle sue assenze dai campi, non è riuscito a tornare in campo all’inizio di questo 2024, rinunciando alla partecipazione al torneo di Brisbane e al primo Slam della stagione a causa dei soliti problemi fisici. Ma il suo obiettivo è quello di tornare a giocare al più presto.

Sui social si vede un Berrettini parecchio attivo tra sedute di allenamento fisico e sui campi, sintomo di come l’ex numero 6 del mondo voglia tornare il prima possibile a competere. Ma quale può essere il momento in cui Matteo può ritornare in campo? L’obiettivo potrebbero essere i Masters1000 americani di marzo.

Al momento Berrettini non è previsto nel primo dei due appuntamenti del Sunshine Double ad Indian Wells, rinunciando all’opportunità di iscriversi. Ma ci sono ancora dei posti liberi in tabellone, a cui potrebbe accedere anche con una wild card data dagli organizzatori, o iscriversi in extremis alle qualificazioni. Per il torneo di Miami Matteo potrebbe invece usufruire del protected ranking per poter essere immediatamente nel tabellone principale e guadagnare così qualche punticino per farlo risalire in classifica. La cosa principale sarà però rivederlo in campo nella forma migliore, tutto il resto arriverà passo dopo passo.