Tennis, Paolo Bertolucci spiega la sconfitta di Lorenzo Musetti

Non ci sono dubbi che Lorenzo Musetti stia affrontando un periodo di grande difficoltà in campo. Non è dato sapere quanto la sua situazione personale (presto papà) gli stia togliendo, come anche normale che sia, un po’ di attenzione nel tennis. Tuttavia, quello che traspare nel gioco del carrarino è la grande sfiducia nell’eseguire il suo tennis.

E’ stato evidente questo aspetto nella partita persa contro il francese Arthur Cazaux, a detta di Paolo Bertolucci. L’ex grande giocatore e stimata voce tecnica su Sky Sport, su X ha espresso il suo pensiero su quanto accaduto ieri nel corso del primo turno a Dubai.

“La miglior versione del 2024 da parte di Lorenzo Musetti non è stata sufficiente per passare il primo turno a Dubai. La mancanza di fiducia ha fatto la differenza“, il pensiero di Bertolucci. Un’idea che ha un riscontro per quanto si visto. L’incontro con il transalpino è stato all’insegna dell’equilibrio e lo scarso feeling del periodo, nei punti più importanti, ha fatto la differenza.

In che modo ritrovarsi? Giocando o dedicandosi alle priorità personali? Non resta che prendere nota di quanto accadrà.