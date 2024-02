Tennis: Marin Cilic salterà tutta la tournée sudamericana per infortunio

Lo comunica il diretto interessato tramite il proprio account Instagram: Marin Cilic è costretto a saltare tutto il resto della Gira Sudamericana, o almeno quel che ne rimane, a causa di un infortunio da lui non meglio specificato. Lo definisce come “minore”, ma comunque causa di impedimento.

Questo il testo pubblicato dal croato: “Sono triste nel comunicare che, a causa di un infortunio minore occorso nel mio ultimo match, dovrò terminare qui il mio tempo nel Sudamerica al fine di guarire pienamente. Grazie a chiunque fosse a Buenos Aires per l’incredibile ospitalità, speravo solo che il nostro tempo assieme fosse maggiore.

Agli organizzatori dei tornei di Rio e Santiago dico grazie per l’opportunità di giocare di fronte alle vostre magnifiche folle. Sono devastato di mancare i tifosi lì, incredibili. Il vostro supporto significa tutto per me, e prometto che ci rivedremo in futuro. ¡Hasta la proxima!”

Cilic ha proseguito il proprio incontro di primo turno a Buenos Aires (Argentina Open), ma senza velleità dopo i problemi che lo hanno obbligato a cedere per 4-6 6-3 6-0 al serbo Laslo Djere.