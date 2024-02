Tennis, Luca Nardi in finale a Chennai: match point annullato con il doppio nastro, la top-100 è a una vittoria

Luca Nardi ha sconfitto il taiwanese Tseng Chun-hsin per 6-4, 4-6, 7-6(6) e si è qualificato alla finale del Challenger di Chennai. Il tennista italiano ha fornito una buona prova sul cemento della località indiana e domani tornerà in campo per fronteggiare il padrone di casa Sumit Nagal nell’atto conclusivo. Il 20enne, attualmente al 114mo posto del ranking ATP, ha regolato il numero 307 al mondo in una partita maratona durata tre ore e cinque minuti.

Nel primo set il nostro portacolori ha strappato il servizio all’avversario nel terzo game dopo aver annullato una palla break nel gioco precedente. Nella seconda frazione, invece, l’azzurro ha saputo risalire la china dopo aver perso il turno di battuta a zero nel primo game, ma sul 4-4 non ha concretizzato due palle break che gli avrebbero permesso di servire per la vittoria e nel game successivo ha subito il break che ha spedito la contesa al terzo set.

Tseng firma il break nel secondo game, ma Nardi reagisce prontamente e la partita si trascina verso al tie-break. Il 20enne marchigiano vola sul 4-0, ma subisce la rimonta e sul 5-6 deve fronteggiare un match-point. Diritto violento, la palla sbatte contro il nastro e si impenna, ricade sul nastro e poi finisce nel campo del taiwanese. Un aiuto della buona sorte che ha lanciato l’azzurro, poi capace di firmare un micidiale uno-due e conquistare la vittoria.

Luca Nardi si è ora issato al 106mo posto virtuale del ranking ATP con 586 punti e ora è a una sola vittoria dal primo ingresso in top-100. In caso di successo contro Nagal (numero 107 virtuale), volerebbe a quota 636 punti e sarebbe 94mo (95mo se Luciano Darderi dovesse arrivare in finale all’ATP 250 di Cordoba). Nel corso di questa stagione Nardi ha perso al primo turno nel Challenger di Camberra, al secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open e al primo turno delle qualificazioni all’ATP 250 di Montpellier.