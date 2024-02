Lorenzo Musetti rischia un crollo nel ranking: da difendere il 73% dei punti nei prossimi mesi…

“Devo essere più aggressivo e sto lavorando per questo“. Lorenzo Musetti aveva usato queste parole nell’intervista concessa all’ATP, prima di affrontare il francese Arthur Cazaux nell’ATP500 di Dubai. Purtroppo per lui, è arrivata una sconfitta e si tratta della quarta consecutiva e la terza in serie al primo turno. Un periodo negativo in cui soprattutto nel match contro il transalpino la poca fiducia in campo ha fatto una grande differenza, rispetto a un avversario che nel 2024 ha un percorso da 12 vittorie in 14 match affrontati, ricordando gli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open 2024.

Una situazione complicata ed è da capire cosa il carrarino voglia fare. Sulla carta ci sono gli impegni nel Sunshine Double, ma a quanto pare Lorenzo affronterà solo la trasferta a Indian Wells per poi tornare dalla sua compagna Veronica, in dolce attesa. Un evento molto importante per la sua vita ed è chiaro che anche questa situazione vada a influire sul proprio rendimento.

Alla prova dei fatti, negli ultimi 18 incontri disputati, il toscano ha ottenuto solo 5 vittorie. Di seguito l’elenco:

Lorenzo Musetti: 5 vittorie e 13 sconfitte negli ultimi 18 incontri disputati

1 – Dubai Arthur Cazaux [FRA] d. Musetti 6-4 7-6 (2)

2 – Doha Zhizhen Zhang [CHN] d. (7)Musetti 6-2 6-0

3 – Rotterdam Tallon Griekspoor [NED] d. Musetti 3-6 7-6(7) 7-6(3)

4 – Marseille Tomas Machac [CZE] d. (6)Musetti 6-3 6-2

5 – Marseille (6)Musetti d. (Alt) Maximilian Marterer [GER] 6-4 6-2

6 – Australian Open Luca Van Assche [FRA] d. (25)Musetti 6-3 3-6 6-7(5) 6-3 6-0

7 – Australian Open (25)Musetti d. Benjamin Bonzi [FRA] 7-6(3) 7-6(4) 4-6 6-2

8 – (8)Alexander Bublik [KAZ] d. (4)Musetti 6-3 6-7(4) 7-5

9 – (4)Musetti d. Jordan Thompson [AUS] 6-4 6-1

10 – Hong Kong Pavel Kotov [RUS] d. (6)Musetti 6-4 6-3

11 – Hong Kong (6)Musetti d. (WC)Chak Lam Coleman Wong [HKG] 6-4 7-5

12 – Davis Cup Finals SF Miomir Kecmanovic [SRB] d. Musetti 6-7(7) 6-2 6-1

13 – Sofia Jack Draper [GBR] d. (1)Musetti 7-5 6-2

14 – Paris Masters Grigor Dimitrov [BUL] d. Musetti 6-2 6-7(4) 6-3

15 – Vienna Grigor Dimitrov [BUL] d. Musetti 6-3 6-4

16 – Shanghai Masters (Q)Yu Hsiou Hsu [TPE] d. (17)Musetti 6-3 6-4

17 – Beijing (1)Carlos Alcaraz [ESP] d. Musetti 6-2 6-2

18 – Beijing Musetti d. Karen Khachanov [RUS] 6-3 1-6 6-2

Al momento la sua classifica non sta cambiando più di tanto in negativo (n.26 del mondo), dal momento che anche nel 2023 l’allievo di Simone Tartarini fece tanta fatica, vincendo molto poco. Tuttavia, in vista della stagione della terra rossa e sull’erba, Musetti dovrà difendere ben 1080 dei 1480 punti che ha nel ranking ATP. Una percentuale pari al 73% (72.9%) e il rischio di scendere decisamente in graduatoria è concreto.

Per questo, potrebbe arrivare all’appuntamento sulla superficie preferita (terra) con ancora più tensione, di quella che ha ora, considerando le scadenze che ha e il fatto di non essere riuscito a incamerare punti in maniera significativa in queste settimane.