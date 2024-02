Tennis, la programmazione di Lorenzo Musetti: assente a Miami per questioni personali

Non un periodo semplice. Lorenzo Musetti è un po’ nel vortice delle critiche. I riscontri poco positivi degli ultimi mesi in particolare stanno portando il livello di tensione ben oltre il livello di guardia, anche per quello che lo riguarda in quanto uomo: la nascita di suo figlio. Una situazione del genere, specie a 21 anni, non è facile da gestire, ma rimanendo agli aspetti tennistici il toscano sta avendo tante difficoltà nell’esprimersi al meglio.

Di sicuro, le superfici rapide da sempre sono un problema per lui, anche se sul finire del 2022 dei miglioramenti in questo contesto si erano notati. Le sconfitte in serie hanno alimentato ulteriore insicurezza e quindi il brutto ko contro il cineze Zhizhen Zhang è un po’ frutto di questo. Lorenzo cosa farà?

La decisione è di continuare a giocare per cercare, attraverso le partite, di uscire dalla crisi. Il prossimo impegno sarà quello di Dubai, a precedere la trasferta in California, a Indian Wells. Musetti, però, non disputerà il torneo di Miami, a completamento del Sunshine Double, per stare vicino alla sua compagna Veronica.

La scelta è quella poi di ritornare in campo nella settimana dal 1° al 7 aprile a Estoril (Portogallo) dove il carrarino inizierà la sua stagione sulla terra e spera di esprimersi come sa. A seguire ci sarà l’impegno di Montecarlo e il nostro portacolori avrà una pesante “cambiale” in riferimento ai quarti di finale raggiunti l’anno passato, quando batté Novak Djokovic negli ottavi.

PROGRAMMAZIONE LORENZO MUSETTI

26 febbraio – 2 marzo ATP500 Dubai

6-17 marzo – Masters1000 Indian Wells

1°-7 aprile – ATP250 Estoril